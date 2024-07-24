中評關注：颱風政治學　盧秀燕訪美急返台

盧秀燕甫出訪美國又因為指揮防颱急返台。（中評社 資料照） 中評社台中7月24日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕22日深夜啟程赴美國訪問，不巧遇颱風撲台，由於颱風預報資料來勢洶洶，盧秀燕宣布緊急返台坐鎮，原定31日返台，提前於24日清晨飛抵桃園機場，隨即將轉往台中督軍防颱，分析盧秀燕舉措，顯然是顧慮“颱風政治學”，就怕風災劇烈，首長不在崗位，落人口舌，也顯示出盧秀燕步步為營，透露布局未來的企圖心。



盧秀燕原定7月22至31日出訪美西，將拜訪10個台中市姐妹城市，參觀台中海外企業與拜會僑界，被視為布局大位的起手式。但就在盧秀燕出境不久，颱風“凱米”即逼近台灣，氣象署預估有機會增強為中颱，甚至達強烈颱風等級，本周三、四對台影響最劇。



盧秀燕原先透過市府表示，出訪其間將由兩位副市長賴淑惠、鄭照新坐鎮，且連日跨局處沙盤推演，市府以落實分工，謹守防災救難SOP。如有必要，會在第一時間停止訪美行程，立即返台。



據了解，市府原先在防颱整備上已展開部署，並時刻與盧秀燕遠端連線，確認防颱工作無虞，但因為根據氣象署預報資料，中部風勢雨勢不容小覷，台中市政府的防災應變中心升為一級開設，盧秀燕評估有返台坐鎮之必要，23日立即安排回台，預計24日清晨5點返抵桃園機場，隨後就要回台中指揮防颱。



盧秀燕今年4月3日出訪新加坡，機艙門剛關上不久，花蓮地區在上午7點58分發生芮氏規模7.2強震，當時遭到民進黨人批評。地方藍營人士這次即提醒，務必做好颱風政治學，出訪期間碰颱風攪局，市長不在地方，可能被有心人見縫插針。



盧秀燕當機立斷返台，顯然是避免落人口舌，目前台中市政府在美訪團仍由副市長黃國榮帶隊，照既定行程走，盧秀燕先返台坐鎮，步步為營，幕僚透露，盧不排除在處理防颱事務後，再次飛往美國，倘落如此，顯示出盧秀燕不只要拚國際能見度，還要顧好台中內政，瞻前顧後，以免產生政治風險，布局未來，小心翼翼。

