賴清德、侯友宜同台視察民安10號演習

賴清德下午出席新北市全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習與侯友宜同台。（照片：府方提供） 中評社台北7月23日電（記者 黃筱筠）賴清德下午出席新北市全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習時表示，演習的目的是強化“國家”社會的整體韌性，平時多一分準備，才能因應各種可能的災害和挑戰。期盼中央及地方共同合作，精進各項防災救援工作，並確實做好防颱準備，讓災害降到最低，保護民眾生命財產安全。



賴清德說，為了因應地緣政治變化，上個月，他宣布“總統府”將成立“全社會防衛韌性委員會”，要結合政府和民間的力量，強化“國防”、民生、災防和民主四大韌性。在“國家”需要的時候，政府與民眾站在一起，以確實的訓練保護民眾的生命財產安全



包括“總統府”秘書長潘孟安、“行政院政務委員”季連成、“國防部長”顧立雄、“內政部長”劉世芳、“海委會主委”管碧玲、新北市長侯友宜、民進黨新北“立委”林淑芬、國民黨新北“立委”洪孟楷等都出席這項活動。



賴清德抵達後，首先視導救災科技展示及綜合實作演習，包括緊急命令發布期間天然災害、戰前整備暨敵方騷擾、戰時遭受敵方攻擊等情況演練。



賴清德競選大位時，新北市長侯友宜也是競爭者。賴清德致詞時感謝新北市侯友宜市長率領的市府團隊，肩負起這次民安演習的籌辦工作，同時也感謝每一位參與演習的夥伴。

