兩岸協商撞船事件　劉復國：關係依舊悶

政治大學國際關係研究中心研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月24日電（記者 鄭羿菲）兩岸將在24日協商處理214金門撞船事件，是否代表兩岸關係轉機？政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，至少兩岸之間還有一點善意，但僅止於民間交流、地方事務，而非兩岸官方的接觸。從賴清德歷來的談話就可知，兩岸關係的大框架並不會被影響，兩岸關係依舊是“悶”。



214金門撞船事件相關處理延宕逾5個月，兩具罹難大陸漁工遺體、船隻都還被扣留在台灣，陸委會7月23日發新聞稿宣布，兩岸雙方商定於24日上午在金門金湖飯店，就0214金門事件善後事宜進一步討論，我們期待能儘速完成善後等相關工作。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員，研究專長包括亞太區域安全、“國家安全”、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，214金門撞船事件已經5個多月了，至今金門地檢署也未提出報告結果，甚至2名大陸罹難漁民的遺體到現在還冰在金門，所以兩岸雙方將協商的氛圍主要是人道、事務性，與地方上的期待。相關資訊並沒有透露大陸代表的層級為何，他認為大陸應該是授權給福建或紅十字會來處理這件事，把這件事地方化，先務實圓滿地解決地方事務。



劉復國說，解決214金門撞船事件，是兩岸老百姓的期待、社會的期待，代表至少兩岸之間還有一點善意，但這樣的善意可能僅止在民間交流，而非兩岸官方接觸。



劉復國指出，第16屆海峽論壇傳達的訊息是“兩岸大交流”，兩岸之間的人道、民生、民間交流等會有大陸的善意回應，可以說大陸基本上鼓勵與支持兩岸民間交流，但是在政治上不會有所接觸，且還會持續施壓。協商214金門撞船事件與政治高層的政策並不相干，兩岸關係的大框架並不會受到影響。