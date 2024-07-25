高少凡語中評：特朗普若勝選歐洲會很焦慮

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中7月25日電（記者 方敬為）美國總統拜登宣布不再競選連任，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，民主黨換將上陣，仍難以撼動共和黨候選人特朗普聲勢，特朗普若回鍋，普遍預測美國將重返保護主義，脫離多邊，國際關係會出現變化，其中歐洲格外焦慮，特朗普2017年執政時，美歐關係惡化，前車之鑑，歐洲將思考外交路線。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



拜登退選後，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，哈里斯）可望代表民主黨接替上陣挑戰特朗普，高少凡認為，即使換賀錦麗出面競選，民主黨的贏面仍然渺茫，賀錦麗難以撼動特朗普聲勢，他研判，民主黨最後決定換將，志不在勝選，而是希望能夠保住眾議院席次，民主黨以換將爭取選民支持，確保眾院席次能夠多來箝制特朗普，假設連眾院席次都保不住，特朗普上來後依照其狂人性格，美國一向標榜的三權分立都可能重新被改寫。



高少凡認為，除非有天翻地覆的意外，否則民主黨難以回天，即使民主黨支持可能產生危機感，進而凝聚團結，以及美國少數族裔大多數會票投民主黨，但局面上來看，特朗普勝選的趨勢還是擋不住，因為當前所有的議題塑造全掌握在特朗普的手中，甚至連過去支持民主黨的美國西岸科技大老，也紛紛轉向改挺特朗普，民主黨是凶多吉少。



高少凡說，民主黨要突圍，除非有更強大的事件發生，蓋過特朗普的聲量，以目前掌握執政權的民主黨而言，從海外發動議題會是可能的選擇，當前加沙地區的以哈衝突，以及烏克蘭戰爭都已不是新議題，最近美國開始討論伊朗的核武威脅，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）警告稱，伊朗現在可以在“一兩星期內生產出足以製造核彈所需的材料，所幸尚未設計與組裝武器。”並將此事的責任歸咎於特朗普當年退出核協議，導致伊朗走向極端。



他指出，民主黨正設法從中東地區再挑議題出來，例如將伊朗的核威脅與特朗普的外交與安全政策失誤掛勾，讓美國人產生危機感，對特朗普回鍋執政有所遲疑。但相關策略的效果依舊有限，畢竟大部分的選民還是較關注內政議題，尤其是經濟方面，民主黨執政底下，經濟的表現差強人意，是一大軟肋，要透過海外議題來扭轉頹勢，實屬不易，機會非常的渺茫。