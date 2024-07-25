漁船案將落幕　金門縣長陳福海規劃赴北京

金門縣長陳福海。（中評社資料照片） 中評社台中7月25日電（記者 方敬為）兩岸原定24日於金門重啟214漁船事件相關協商，並簽署共識書，但由於颱風來襲，小三通停駛，協商延期，金門地方對此感到可惜，但仍樂見漁船事件有望落幕，據了解，金門縣政府研判漁船事件僵局有解，希望能夠盡快在金門推展兩岸觀光旅遊，台灣民眾黨籍縣長陳福海將規劃赴北京交流，爭取陸客到金門，以及經貿相關合作。



今年2月14日金廈水域發生陸籍漁船遭台灣海巡艇追撞翻覆事件，釀2名陸籍漁民死亡，陸方訴求公開道歉、賠償、究責，但台灣方面不接受，並要等待司法調查結果，以致雙邊陷入僵局，翻覆的船隻與陸籍死者遺體迄今仍置放於金門，相關事件也導致金廈水域緊張，波及金門觀光等產業。



漁船翻覆事件至今已逾5個月，兩岸代表原訂24日於金門協商簽署共識，據了解，台方將歸還2名大陸漁民遺體及漁船。不過，由於凱米颱風來襲，金廈小三通航班停航，因此將另行議定時間。



金門縣當地觀光旅遊業者以及民意代表，都期待漁船事件早日落幕，雖然重啟協商日期延後，但至少已透出曙光。由於214事件之後，大陸海警提高在金廈水域的執法強度，甚至打破“禁、限制水域”默契，導致區域情勢緊張，影響遊客到金門觀光的意願，甚至漁業也受到影響，如今終於有望解套，金門人普遍正面看待。



金門縣政府對於214事件重啟協商表達肯定之意，縣府表示，縣長陳福海近月來積極透過管道關心，也多次致電大陸國台辦請託，盼能讓鄉親早日回家。日前台陸雙方協調214事件時，陳縣長在收到台灣相關協助需求時，也請辦公室幕僚居中聯繫協處，盼能加快整件事情的流程，如今214爭議事件有望落幕，縣府也希望兩岸關係能朝善意良善的方向持續推進。

