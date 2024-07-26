高虹安颱風天忙打空戰　一審宣判定去留

高虹安助理費案26日一審宣判。（中評社 資料照） 中評社新竹7月26日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市長高虹安擔任“立委”期間涉嫌詐領助理費案遭起訴，原定24日一審宣判，因凱米颱風來襲延期至26日上午11時宣判，若高貪污罪被判有罪，就將停職，若判無罪，則可繼續任期。多延2天的官司宣判，高也沒閒著，忙著和綠營議員打空戰。



高虹安在24日颱風假第一天的上午11時02分，就透過市府新聞科發布新聞稿表示，民進黨籍新竹市議員楊玲宜前一日上政論節目時，質疑高在市長室的沙發和地毯花費新台幣148萬元，並指控高“化妝品的收納盒688元是報公帳的”等情事是不實指控，要求楊應道歉。



高虹安透過市府在新聞稿中指出，高辦公室的沙發、地毯均沿用前市府時期添購品項，從未更換，並無楊玲宜指控花148萬元在地毯等情事，而楊所指新購的沙發，也並非高在使用，而是放置於共用空間，供秘書、各局處首長、公務員或來賓洽公會議使用。



新聞稿強調，楊玲宜指控“以往來說，做廳舍整修可能就是稍微粉刷、整理一下，但高虹安的這個花費幾乎都是用在地毯或是所有的家具，然後就花了148萬”，事實上，以前新竹市長林智堅為例，林上任時，辦理市長辦公室內部配置傢俱購置就耗資逾258萬餘元，為高的1.5倍有餘，對比之下，顯見高的花費並無特別高。



楊玲宜隨後則透過媒體反駁，新竹市府澄清稿只提到林智堅任內花258萬元整修，但林的辦公室整修是包括市長室、秘書長室、市長會客室和副市長室等4間辦公室，如果市府稱多沿用前市府的辦公室裝潢，為何還需要用到148萬元？她呼籲高要自清就公布148萬元所有清單，沙發總共花多少錢？不要轉移焦點。



在颱風來襲之際，24日晚間8時13分，高虹安又再度透過新聞科發布新聞稿表示，楊玲宜指稱“前市長林智堅當初花200多萬裝修廳舍，是連同市長室、會議室等4個空間的總額”，完全是錯誤資訊，楊口中的廳舍裝修是在2015年，總預算達1218萬元，而非200多萬元。讓許多駐地媒體都傻眼。

