中評關注：賴清德上任滿2個月執政陷困境

鏡新聞民調顯示，鄭文燦涉貪遭到收押，有七成民眾認為對民進黨有影響。（取自鏡新聞民調） 中評社台北7月25日電（記者 黃筱筠）根據《鏡新聞》最新民調顯示，前桃園市長鄭文燦涉收賄遭到羈押禁見，近七成民眾認為該事件對民進黨有所影響。也就是鄭文燦事件雖是個人涉貪，但影響民進黨執政，賴清德就算想要切割，恐怕不容易。加上日前民進黨全代會跑票等風波，都是對賴的抗議，若仍強勢領導，可能在黨內遭致更大反彈。賴520上任迄今才2個多月，卻面臨兩岸關係、朝野關係，甚至現在黨內關係多頭燒的困境，賴若不調整現在決策模式，未來3年多注定會越來越不好過。



今年2月1日“立法院”正副院長改選開始，賴清德採取的作為，就已注定這4年執政不好過。一開始就選擇朝野對立路線，不願意與在野黨溝通，“立法院”正副院長選舉，也與台灣民眾黨先搞壞關係，接著又放棄組成聯合政府，從“行政院長”卓榮泰以降，官員都是任用自己信任的人馬，沒有考慮從在野陣營找人。



“立法院”這個會期，朝野對抗激烈，幾乎已經底定未來“立法院”運作模式，藍白陣營勢必會一再合作，讓民進黨執政遇到重重困難，更影響“賴政府”施政。下會期是預算會期，在野黨目前對於“國會”改革法案遭到“憲法”法庭裁准暫時處份一籌莫展。但預算掌握在“立委”手裡，未來“司法院”或是“監察院”等其他相關預算，會不會遭到杯葛，都是在野黨可採取的手段之一。只要預算被杯葛，“賴政府”執政就會受到影響。



在兩岸關係上面，賴清德在中常會提到“建立台灣主體性的‘國家認同’”，“打造自己的‘國家’：民主台灣”，團結人民“反併吞，確保‘國家主權’”等話語，遭國台辦強烈批判。但若仔細觀察，賴雖然一再強調台灣主體性，但“兩國互不隸屬”的言論，似乎有稍微收斂，較少在公開場合提及。加上傳出0214金門事件出現轉機，兩岸有望達成協商共識，台灣將歸還船員遺體及查扣的船隻，同時也將給予家屬撫慰金。這件事情將是觀察賴清德在兩岸關係論述上是否出現轉折。



在面對台灣內部朝野關係與兩岸關係的對立之後，鄭文燦因涉貪遭到羈押禁見，這件事情引起黨內歧見，賴清德目前握有執政權，要說對鄭文燦的處置方式完全不知情，黨內也不相信，否則不會上演全代會的跑票與廢票戲碼，這都是黨內派系在對賴清德或是賴系“整碗端走”表達不滿。



接下來進入美國大選，若遇到特朗普當選狀況，台灣情勢變化更加複雜。賴清德在兩岸關係以及對內朝野關係，會怎麼處理，持續對抗嗎？若以賴清德上任這兩個月對重大事件處理手法來看，令人感到憂心，未來賴面對美國新政府，在內外夾擊下，恐怕狀況會更多。