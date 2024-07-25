陳文甲析特朗普若勝選　俄烏停戰與美俄關係

陳文甲。（中評社 資料照） 中評社台北7月24日電（記者 黃筱筠）民主黨籍美國總統拜登宣布不競選連任，共和黨候選人特朗普聲勢看漲。開南大學“國家暨區域發展研究中心”主任陳文甲接受中評社訪問表示，若特朗普勝選，他已經說了24小時會結束俄烏戰爭，很可能讓烏克蘭東邊成為自治區、中立區，換取停戰，“烏克蘭無奈的結束戰爭，普丁則是有尊嚴的結束”，如此一來，美國會多了俄羅斯的力量。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學董事會主任秘書兼“國家暨區域研究中心”主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授，專長為國際時事評論、國際關係研究、“國安”戰略研究。



陳文甲對中評社分析，若特朗普當選美中關係會更加緊張，亞太區域緊張也跟著升級。特朗普對中強硬立場很可能會繼續加強。因此特朗普可能會拉攏俄羅斯希望能制衡中國。一上台就和中俄開戰，不如拉攏一邊進行懷柔政策，特朗普會先搞定俄烏戰爭，讓烏克蘭東邊成為自治區、中立區，換取俄羅斯與烏克蘭的停戰。



他也說，這樣停戰對烏克蘭來說是無奈的結束，但對普丁是有尊嚴的結束，美國會多了俄羅斯的力量，也會讓中美關係更緊張。而亞太地區國家對於特朗普若勝選，會思考怎麼在美中兩大國取得平衡，這會是很大挑戰。特朗普當選會繼續採取“美國優先”政策，可能會要求中國重新進行貿易談判，這就會連帶影響東盟國家。



陳文甲指出，另一個重點在於日本、韓國會受到嚴重影響，日韓是美國軍事同盟，一定會要求加強更多的軍事費用，還會要求日韓讓美軍駐紮，負責更多軍事費用。特朗普要求加強日韓軍事合作，就可能引發日韓兩國內部反彈。韓國總統尹錫悅立場親美，但韓國在野黨擬提出，“台灣有事要置身事外”，韓國內部擔心台灣有事會燒到韓國，不想太過激怒中國。而日本提高軍費已經要增稅，也引起內部反彈，導致日本首相岸田文雄聲望下降，未來特朗普若勝選，日韓內部勢必要再度面對這些議題。

