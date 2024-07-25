中評專論：賴清德的高壓政治反映的深層焦慮

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北7月25日電（評論員 林淑玲）少數執政的賴清德日前在民進黨全代會黨核心改選遭逢挑戰，對手派系集結與之抗衡，讓他在兩岸、朝野之外，黨內也受威脅。賴清德上任後對政局、黨內採取的高壓政治正反映出他對於權力、2028能否延續政權的深層焦慮。



台灣1996直選以來，賴清德的政治治理模式前所未見，他固執地與大陸、在野黨尖銳衝突，造成台海兵凶戰危，朝野持續火拚。在野政治人物、黨內競爭對手遭司法威脅，甚至被起訴、羈押、判決有罪，在社會上留下許多問號。儘管賴握有政府機器的胡蘿蔔與棒子可以對付在野黨，收伏黨內不同派系；但這麼險峻的操作，層層疊疊都是風險，即使任內權力穩固，他也要擔心4年後能否順利連任。



最近民進黨權力核心改組就很明顯。黨內非賴系都擔心賴清德會整碗捧去，沒收2026縣市長初選，提名自己的人，才會有“正國會”倒向當權派，逐出想與賴系拚台南市長的陳亭妃，陳再結合其它派系搶下一席中常委的戲劇性發展。非賴系的憂慮不是沒道理的，賴因內外局勢不穩，想要控制一切，儘量讓嫡系人馬卡住重要縣市，如此一來就會威脅到其他派系生存，甚至民進黨數十年來的生態平​​衡。



例如，全台人口最多的新北市向來是蘇貞昌地盤，蘇貞昌女兒、綠委蘇巧慧積極爭取參選下屆新北市長，但在“正國會”與賴清德合作後，“正國會”大將，現任民進黨秘書長林右昌也想要選新北市，若賴清德挺林右昌吃下新北市，強悍的蘇貞昌不跳起來火拚才怪？賴清德想抓台南、高雄勢必也會面臨挑戰。

