中評關注：盧秀燕颱風政治學看出強大企圖心

國民黨台中市長盧秀燕從美國急返台坐鎮處理風災。（取自盧秀燕臉書） 中評社台北7月25日電（記者 張嘉文）台灣受到中颱凱米侵襲，24到25日全島皆籠罩在暴風圈中，颱風天對政治人物，尤其是有志問鼎大位的人，更是不能出任何差錯，也就是所謂颱風政治學的重要。此次完全展現在中國國民黨籍台中市長盧秀燕的身上，她快閃美國西雅圖6小時，飛機一落地就準備急飛回台坐鎮應變中心，強調“在關鍵時刻能與市民同在”，看得出其戰戰兢兢的背後，是展現了對挑戰大位的強烈企圖心。



盧秀燕22日晚間原本率團赴美國，沒想到落地美國才6小時，就決定折返台灣，在24日清晨順利返台。整件事情的關鍵是在，盧秀燕訪美落地後得知中部被列入陸上颱風警戒範圍，最終拍板決定獨自返台坐鎮，後續訪美行程則由副市長黃國榮和局處首長繼續完成。



國民黨歷經2024大選再次失利，原本的地方最大諸侯、新北市長侯友宜敗下陣後，黨內大多認為2028是台中市長盧秀燕為最有資格也最有可能出戰。



尤其盧秀燕在明年卸任台中市長後，能專心面對2028大選，可免除掉國民黨已連三次推出的大位人選，皆有帶職參選遭綠營猛烈攻擊落跑的問題。先不論盧秀燕在卸任後如何維持自己政治能量，擺在眼前的是如何在台中市長任內做好政績，才能創造更多爭取大位的優勢。



面對颱風政治學，台灣政界和社會更是常拿放大鏡檢視檯面上的政治人物，過去行政首長在颱風期間出差錯被當成箭靶的例子可說不勝枚舉。因此，被認為是藍營大位人選的盧秀燕當然更需戰戰兢兢，而落地美國六小時後立刻返台，似乎也讓人看見她的行動力和決心，就是不想讓有心人士有任何空間可以拿來當話題攻擊。



雖然訪美對於有志大位的盧秀燕來說是重要的起手式，但對比擺在眼前的風災處理，盧選擇了緊急返回台中，就代表她想傳達自己是以市民為第一優先選擇之訊息，也可看出她很重視自己的台中基礎，能守住這281萬人口的大城市，未來可能就是她面對大選的優勢之一。