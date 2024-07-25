颱風暴雨狂炸高雄　多處淹水災情通報不斷

高雄市長陳其邁偕綠委邱議瑩查看災情。(高雄市政府提供) 中評社高雄7月25日電／凱米颱風強風暴雨狂炸高雄，暴風圈及西南氣流夾帶豐沛雨量，高雄地區多處傳出積淹水災情。高雄市長陳其邁表示，目前接獲災情通報大約有200件，市府持續注意。陳其邁稍早也偕綠委邱議瑩在風雨中前往美濃地區勘災。



此外，在市區方面，高雄高級住宅區美術館一帶也災情慘重，有住戶說，搬到美術館周邊8年，首次看到連這附近都淹水，一早開車經過被“滾滾黃水”嚇到，有不少汽車駕駛只能硬著頭皮開過淹水路段；從民眾上傳影片，可聽到現場不斷傳出消防隊鳴笛聲。



高雄多處區域紛紛出現積淹水災情，網友在網路傳照片回報，鼓山區、左營區多處馬路淹成“黃河”，路邊雖開放紅黃線停車，但積水嚴重，汽機車都泡在水裡。



高雄高級住宅區、鼓山區美術館住宅區今天淹水嚴重，民眾形容“馬路變黃河”，翠華路水淹汽車輪胎，仁武區也有2名機車騎士為閃避傾倒的路樹相撞，已送醫治療。



雨勢造成高雄多區積淹水，包括仁武、鼓山、鳳山區、前金區與大社區，不少民眾清晨就被風雨驚醒，美術館附近住戶從家中拍下馬路淹水狀況上傳社群網站臉書（Facebook），翠華路、馬卡道路與美術東二路等都成“黃河”；1間月子中心周邊淹水，停在路邊停車格的機車全泡水。



陳其邁上午主持凱米颱風高雄市災害應變中心第三次工作會議，受訪表示，現在還在颱風的警戒範圍，雖然颱風中心位置已經離開台灣，但是夾雜的暴風圈及西南風所帶來的豐沛雨量，累計在過去的20小時，在山區、在茂林已經達到1000公厘的雨量，預估今天山區的雨量仍然會達到500、600公厘，對於平地也包括在部分的地區，像在美濃、岡山，還有燕巢等等，時雨量也都超過100公厘。因暴增的雨量，滯洪池已經都幾乎接近這個滿水位，市府隨時在注意整個包括相關滯洪池以及各個水門的運作及抽水機運作的狀況，隨時在做機動調整。