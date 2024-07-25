高雄馬路變黃河　多處淹水災情慘重

高雄左營桃子園路傳出一棟新建大樓遭泥水灌入地下室，緊急升起防水閘門仍擋不住，停車場內車輛全泡湯。（圖：記者爆料網） 中評社高雄7月25日電（記者 蔣繼平）凱米颱風今天凌晨0點從宜蘭登陸，中心已於4點20分左右於桃園出海，凱米在過去12小時已為屏東、高雄等地帶來驚人雨量，高雄市25日起風強雨驟，截中午累積雨量破千毫米，多區時雨量最高破百毫米，市區多處陸續出現積淹水情形，雨勢目前正猛烈持續中。



根據氣象署資料，截至本日12點，全台累積雨量最高測站就在高雄市茂林區多納林道，累積雨量已達900毫米。此外，高雄燕巢、茂林、岡山、六龜等多區時雨量最高破百毫米，左營區11時至12時達102.5毫米，由於雨勢過大，造成宣洩不及，各區出現積淹水。



高雄上午風強雨驟，傳出左營桃子園路整條路變黃河，附近新建大樓遭大量泥水灌進地下室，住戶穿上雨衣幫忙緊急安裝防水閘門。三民區建工路上午也傳出馬路積淹水導致車輛拋錨，警消協助脫困。明誠路也變成黃河淹至半個輪胎高，許多汽機車泡水。



高雄上午災情頻傳，民進黨籍高雄市長陳其邁上午在防災會議後表示，今日累積雨量已破千毫米，各地陸續發生積淹水及樹倒災情，全力救災，也呼籲民眾注意超大豪雨、大雷雨即時訊息，持續提高警覺，非必要避免外出，注意自身安全。