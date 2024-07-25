雨炸南投釀水患　許淑華涉水勘災籲勿出門

南投縣長許淑華勘災。（中評社） 中評社南投7月25日電（記者 方敬為）強颱凱米（GAEMI）撲台，25日挾豪大雨勢席捲中南部，南投縣受到暴雨猛炸，多處釀水患，南投市甚至有停車場水淹成池，車輛都泡在水中，中國國民黨籍南投縣長許淑華上午連跑多鄉鎮市勘災，並穿著雨衣雨鞋涉水實地瞭解災情，要求有關單位加強排水工作，也呼籲民眾勿出門，以策安全。



凱米颱風雨勢強烈，在南投釀災，許淑華25日上午坐鎮災害應變中心指揮，先以連線方式瞭解全縣13鄉鎮市的災害情況，隨後驅車先前往山區信義鄉勘災，由於陳有蘭溪暴漲及台21線沿線民宅因雨沖刷受損情形，許淑華要求做好排水，有必要就緊急疏散周邊居民。



由於颱風外圍環流挾帶豪大雨，南投縣除了山區有土石流、溪流暴漲風險，市區也因為排水不及，導致多處積、淹水，許淑華也與國民黨籍南投市長張嘉哲一同視察軍功橋下低窪地區排水狀況。



許淑華表示，從24日深夜開始，縣府、鄉鎮市公所、開口契約搶通搶險廠商、以及中央公路總局、水利署等所有相關單位，正在全力排除颱風帶來的災害與不便，相關機具、車輛、抽水機皆已在運行中。特別感謝第一線救災人員的辛勞，持續挺進較難抵達地區進行搶通作業。



許淑華提醒鄉親朋友，今明兩天中部地區雨勢較明顯，非必要時不要出門，大家一同做好防颱工作，如遇災害請立即向縣府通報、排除。