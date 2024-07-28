袁鶴齡語中評：美兩黨均一中政策 台別誤判

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月28日電（記者 方敬為）針對11月舉行的美國總統大選走向，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，雖然目前共和黨籍候選人特朗普聲勢較高，但民主黨改由副總統賀錦麗角逐，仍有望一搏。可確定的是，無論誰當選，在兩岸議題方面都會採取“一中政策”，只是細部操作會有所不同，在中美競合大框架不變的情況下，台灣應避免誤判。



袁鶴齡認為，倘若是特朗普勝出，由於其政治風格以利益為導向，較無意識形態，台灣容易成為對中國叫牌的交易籌碼，當然，台灣只要能夠拿出足以令美國滿意的條件，也有機會上談判桌，只是面對中美大國政治格局，台灣相對被動，不確定性也相對較高；若賀錦麗延續民主黨政權，當前的國際關係架構不會太多轉變，台灣依舊會是美國制華的工具，只是運用的方式會比特朗普更細膩，安全風險或比特朗普回鍋執政要低。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



拜登退選後，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，哈里斯）可望代表民主黨接替上陣挑戰特朗普，對於大選走向，袁鶴齡認為，距離選舉還有一段時間，賀錦麗有其優勢，未來鹿死誰手，尚言之早，但從幾個角度來看，可以確定的是，無論誰勝出，美國的對台政策或稱兩岸政策，仍是採取“一中政策”。

