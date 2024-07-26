顏寬恒案今宣判　若三審有罪不得競選連任

國民黨籍“立委”顏寬恒。（中評社 資料照） 中評社台中7月26日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”顏寬恒因為沙鹿豪宅捲入侵占公有地、房產假買賣等案，去年遭台中地檢署起訴，一審原定25日宣判，因為颱風來襲台中市放假，延至26日上午宣判，倘若有罪，依照現行《選罷法》規定，未來恐怕不得競選連任，當然還得看顏寬恒是否上訴，以及二、三審判決結果。



顏寬恒夫妻因沙鹿豪宅涉嫌侵占公有地、房產假買賣、詐領助理費等案，去年4月遭台中地檢署依《貪污》、《偽造文書》、《竊佔》等3項罪名起訴，台中地方法院經過一年審理，今年4月辯論終結。



顏寬恒於結辯庭中表示，該案有政治力介入，強調是“天大的冤枉”，堅持自身清別，無涉不法。相關案件審理，一審原定25日宣判，但受到颱風影響，台中市24、25日宣布防颱停班、停課，將順延至26日上午宣判。



顏寬恒若一審被判有罪，根據現行法律，並不影響其“立委”當選資格，除非遭褫奪公權定讞才會停職，但根據去年5月三讀通過增修條文的《公職人員選舉罷免法》，包括曾犯《反“國家安全”法》、《“國家”機密保護法》、《“國家”情報工作法》、《洗錢防制法》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《貪污治罪條例》、《反滲透法》等罪，被判有罪定讞者，以及被判死刑、無期徒刑、10年以上尚未定讞者，不得登記為候選人。



也就是說，顏寬恒案若被判有罪，可能將面臨不得競選連任的窘境，當然還得看顏寬恒是否上訴，以及二、三審判決結果，相關案件牽動台中政局，後續發展值得關注。

