陳文甲：美大選充滿變數　台灣不需押寶

陳文甲。（中評社 資料照） 中評社台北7月26日電（記者 黃筱筠）民主黨籍美國總統拜登24日在白宮發表談話，說明他退出競選連任的決定，並公開力挺副總統賀錦麗成為候選人。開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲接受中評社訪問表示，賀錦麗應會通過民主黨提名成為候選人，雖特朗普獲勝機會比較高，但是距離美國大選投票還有一段時間，這是一場激烈充滿變數的選舉，台灣不需要押寶。



他強調，面對美國大選結果，要靠賴清德政治智慧，不要有太多政治語言去刺激中國大陸。深化美國關係強化自我防衛的同時，更要謹慎處理兩岸關係。



陳文甲，日本大阪商業大學地域政策學博士，現任開南大學董事會主任秘書兼國家暨區域研究中心主任、“國策研究院”資深顧問、政治大學國際事務學院兼任副教授，專長為國際時事評論、國際關係研究、“國安”戰略研究。



拜登退選賀錦麗會篤定獲得民主黨提名？陳文甲對中評社表示，應該沒問題，因為拜登退選支持賀錦麗，目前也沒有其他人可以挑戰，黨內其他大佬也都支持賀錦麗，美媒也報導賀錦麗獲得過半黨代表支持，賀錦麗獲得民主黨提名應該沒有懸念。



他也說，賀錦麗現在是拜登副手，比起其他民主黨可能人選有比較高的知名度，加上賀錦麗多元化族群背景，可以吸引亞裔與非裔，以及身為女性，也可以爭取較多女性選票。賀錦麗當過“檢察總長”，處理國內外事務有豐富經驗，與拜登、特朗普都約80歲相比，不到60歲的賀錦麗相較年紀小、身體健康，原本是兩位老人的對決，現在變成年輕人挑戰年紀大，這是對比特朗普的優勢。但拜登有執政包袱，這也是賀錦麗要承受的部分。



陳文甲分析，特朗普的優勢則是7月發生槍擊案件，引發選民對他的支持，加上過去就是有穩定支持者，又當過總統。特朗普也強調經濟議題美國優先，現在美國經濟狀況不好，特朗普的政見會吸引比較多大眾支持。還有一個優勢是特朗普有錢，傳出拜登退選原因之一，就是有一筆美金9千萬元的政治獻金不到位，讓拜登不得不退選。