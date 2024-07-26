中評關注：兩岸金門協商　加大民間交流契機

陸委會。（中評社 資料照） 中評社台北7月26日電（記者 鄭羿菲）兩岸原定7月24日於金門協商214金門撞船事件後續，但因凱米颱風而延期，即便如此，氛圍多傾向非政治因素，兩岸若後續順利協商解決，或有機會以此為契機，進一步打開民間交流大門。陸委會雖認為“沒有人流，無法重啟兩岸直航點”，但大陸4月曾呼籲“盡快恢復開通30個兩岸直航點”，兩岸觀光先行，重開民間交流似並非毫無交集的平行線。



賴清德520就職雖喊話“兩岸可先重啟觀光旅遊、陸生來台就學”等民間交流事務，但因政治表態而一直未有進展。兩岸自疫情以來惡意螺旋持續攀升，究竟誰該先“釋出善意”落實民生政策，已成為“蛋生雞、雞生蛋”各說各話。可以確定的是，兩岸官方互不往來、毫無溝通，應是賴清德強硬堅持“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，其主政下的常態。



不過，兩岸協商214金門撞船事件，是近期兩岸之間針鋒相對的轉折點，差別在於會呈現的是小轉還是大轉，214金門撞船事件若順利落幕，外界預測這半年來陸續發生、一直無法解決的金門胡姓釣客因具軍人身份遭滯留大陸案、澎湖籍漁船“大進滿88號”案，都可望能順利解套、解決。若如此，透露出的是兩岸之間對民生事務還存有善意，儘管官方緊繃，但為了兩岸人民福祉，事務性質之事可望續行。



其實兩岸近期也不乏逐漸累積善意交流之舉，包括上海台辦官員6月為將舉行的雙城論壇踩線，大陸演員胡歌也來台與民眾交流、7月中旬剛圓滿落幕的“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”也有安徽省文旅廳副廳長王靖率團來台參展、大陸福建省體育局長葉得盛率團參加7月21日的“第12屆金廈泳渡”活動等。陸委會雖發布赴陸港澳旅遊橙色警示，但台灣已經成團的旅遊團仍不斷前往、福州赴馬祖踩線團6月底順利進行。兩岸交流一步一腳印慢慢運行如常。

