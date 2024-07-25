凱米遠離　雲林、南投連3天停班停課

南投縣災情嚴重，縣長許淑華著雨衣、雨鞋，涉水勘災。南投縣26日也繼續停班停課，進入第三天颱風假。（中評社） 中評社台北7月25日電（記者 鄭羿菲）凱米颱風強度已減弱為中度颱風，暴風圈將於25日深夜脫離台灣陸地，中台灣的雲林縣、南投縣宣布26日停止上班上課，創下近年來連續3天停止上班上課的紀錄。



賴清德表示，中央和地方政府的防救災系統，已經全面啟動，國軍也提前結束漢光演習投入防災和救援任務，中央各部會會全力協助地方政府，將災情降至最低。



“國防部長”顧立雄今天主持“國防部”災防管制會議時指出，風雨過後各地方政府可能申請救災兵力、協助復原工作，各部隊執行救災任務前，應先對支援地區實施偵察，並確認天候及地區交通狀況。



顧立雄在會中聽取狀況回報與人力、機具整備情況，他指示持續掌握颱風路徑，除於營內安全處所沙盤推演及指揮參謀作業訓練，並同步完成災害防救編組及整備，待命應援。



“行政院長”卓榮泰今天致電22縣市首長掌握災情及亟需中央協助之處。他也說，台電已加派人力處理停電，力拚今天完成9成以上供電，同時要求“農業部”調查掌握農損情形，儘速核發災損補助，助農民度過難關。



全台22縣市26日因颱風停止上班上課的縣市有南投縣、雲林縣、金門縣；上午停止上班上課、下午照常上山上課的有連江縣；正常上班、停止上課的有澎湖縣；正常上班上課，但部分鄉村停止上班上課有新竹縣、台中市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣；正常上班上課有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、台南市、台東縣。



事實上，23年前的納莉颱風創下台灣氣象史上颱風中心滯留陸地時間最久的紀錄，造成多處地區引發土石流災害，近165萬戶停電、逾175萬戶停水，部分地區因嚴重災情被迫停班停課一週。