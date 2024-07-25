強颱凱米重創高雄　藍轟前瞻治水錢花去哪

國民黨“立委”陳菁徽。（中評社 資料照） 中評社台北7月25日電（記者 楊騰凱）強力颱風凱米襲台，高雄多處淹水災情嚴重。對此，中國國民黨籍“立委”陳菁徽表示，民進黨政府在前瞻基礎建設當中編列新台幣884改善縣市排水，花了大錢後，這次颱風來襲中南部依然多處淹水，政府應該道歉。



陳菁徽為前國民黨高雄市“立委”黃昭順之女。



陳菁徽表示，本次凱米颱風的降雨，從日常生活到財產損失，還有各類公共服務被迫無法運作等，已嚴重對高雄民眾產生侵害。她請求“中央政府”在指揮及應變投入上，必須在“監控、預警、通報及應變”馬上再加強。



陳菁徽表示，“行政院”在2018年823中南部水災的專案報告中，時任“閣揆”的賴清德便白紙黑字稱，淹水原因包含颱風進入台灣長達一周之久所導致。那麼這次的凱米颱風，在暴風圈登陸前時間已夠讓“中央政府”去防備，進入時間也沒比2018年823災情的颱風還長，何以一樣造成水患？



陳菁徽指出，甚至今天早上市區都淹水了，基層民眾還在陳情身邊沒有沙包可以擋水，不曉得是823治水專案報告時的“閣揆”賴清德在推諉，還是這次的“總統”賴清德治理失去方寸？



陳菁徽炮轟，目前“中央政府”在“前瞻基礎建設計劃-水環境建設行政透明專屬網站”的最新消息中，竟然還在宣傳說近年已少有溢堤大規模淹水事件發生。偏偏這次中南部便有多處溢堤災情，還有大規模淹水。



陳菁徽感嘆，前瞻計劃在水環境建設的項目，一到四期共2040億元預算，當中“水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計劃”更編列了884億元，豈料“中央”花了大錢後，受災民眾還要被傷口上灑鹽，政府應該要有道歉，不實的資訊更應該從政府官網趕快下架。



陳菁徽呼籲，“行政院長”卓榮泰應最速責成“經濟部”、“農委會”辦理髮放現金救助，及提供政策性的低利貸款。此外，也應比照2018年823中南部水患後，指派多名“政務委員”共同主持復建專案小組，在農業損失、學校損失、民眾財物損失補助上從寬認列，來協助基層有效重建。