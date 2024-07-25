颱風狂炸高雄整天　入夜仍有部分地區泡水

楠梓區的高雄大學特區附近入夜仍泡在水中。（圖：左營楠梓人臉書社團） 中評社高雄7月25日電（記者 蔣繼平）颱風凱米夾帶驚人雨勢狂襲高雄，從沿海到山區多處低窪地區出現淹水災情，也傳出最多一度有13萬戶停電、旗山發生土石流釀1死、路樹倒塌及招牌掉落合計處理660件。部分淹水區域在雨勢漸歇後消退，但仍有多處入夜後仍淹水，可說是近年來最嚴重的一次。



高雄26日繼續停班停課，罕見一個颱風放3天颱風假。



颱風凱米過境帶給高雄強風豪雨，高雄市區多處積淹水。鹽埕區因愛河水位暴漲排水不及致臨近路段多處積淹水，到處汪洋一片，停放車輛泡水。鼓山區美術館住宅區也傳出淹水嚴重，民眾都被“滾滾黃水”嚇到，水淹至汽車輪胎高。仁武區部分地區更是淹到看不見路，八德中路、八德南路一帶水深及腰，被形容就像是個大游泳池。甚至，有網友在臉書社團發文貼出楠梓高雄大學特區附近，晚間8時仍泡在水中，出入飲食都不便，喊話市府盡快處理。



高雄山區部分也傳出道路崩塌、溪水上漲災情慘重。高雄市警察局六龜分局指出，那瑪夏區錫安山台29臨11線4k＋150坍方，路段道路嚴重掏空，無法通行，實施預警性封閉；台29線南沙魯往甲仙方向，老人溪前道路崩塌，單線通行；勤和至復興路段明霸克露橋24日下午5時已封橋。台29線民權橋路段因楠梓仙溪水上漲在上午7時30分封閉；茂林區高132線道路多處樹木倒塌，無法通行，待雨勢稍緩，由工程人員處理後調整開放通行



陳其邁25日晚間7時召開災害應變會議，會後指出高雄累積日雨量最高達1500毫米，超過15年前莫拉克風災的日雨量，高雄楠梓、仁武、橋頭等地多處雨量超過100年甚至200年防洪頻率，導致多路段及大樓地下室積淹水。



颱風凱米襲高雄造成1死，旗山區新光里後厝巷1棟民宅25日下午1時許遭土石流沖入，屋內78歲李姓屋主及79歲呂姓妻子遭土石掩埋，呂老太太半身遭埋被救難人員救出，意識清楚，已送往醫院救治，但屋主李男全身遭埋，被救出時已死亡。



強風導致招牌掉落、路樹傾倒等危險，高市府災害應變中心指出截至25日18時30分災情統計，市區路樹倒塌案已處理完成近560件，廣告招牌掉落與欲墜案，共已完成處理約100件。市府全面動員人力儘速排除狀況恢復市容。



強風豪雨更導致高雄市一度停電13萬餘戶。截至25日晚間6時，台電統計仍有2.5萬多戶停電，停電戶數最多為鼓山區6611戶停電，其次為三民區4925戶、六龜區3125戶、內門區2181戶、桃源區2039戶等，台電加派人力儘速搶修。