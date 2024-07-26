高雄淹水災情慘重　藍營女將發文痛批

國民黨籍高雄市議員許采蓁25日在臉書發文並附上會勘照片。（圖：許采蓁臉書） 中評社高雄7月26日電（記者 蔣繼平）凱米颱風重創南台灣，讓綠營長期執政的高雄出現嚴重淹水災情，中國國民黨籍不分區“立委”、高雄市黨部主委柯志恩，以及同黨高雄市議員白喬茵、許采蓁25日都透過臉書發文抨擊。白喬茵批評市民需要的不只是演唱會市長，還要更有魄力的治水市長！許采蓁則是諷刺“作秀跑第一。有事不見人，選區淹水了，綠委黃捷人哩？”柯志恩則表示，她人在海外但心繫高雄鄉親，未來治水防災的課題必須再加強改進。



選區在左營、楠梓的白喬茵25日在臉書發文指出，她今天出門衝第一現場，幫忙調抽水機、第一時間通報災情請市府盡快排除，深入瞭解百姓在天災裡的委屈以及日後生活所需。前往勘災時，民眾向她反映，究竟這15年來“治水治到哪裡去”？她質疑，政府面對極端氣候根本沒有準備好，她直言“我們高雄市民需要的不只是演唱會市長，還要更有魄力的治水市長！”



白喬茵也批評，高雄市長陳其邁的臉書、官方LINE一直很俏皮活潑，但是在颱風來臨之前卻不見較有用的防颱訊息，連基本的呼籲民眾到區公所領沙包都不當一回事，如果市府可以帶頭請大家嚴肅正視，民宅也不至於淹得這麼慘。她要求接下來的排水系統大檢討不要讓雨中的百姓失望。



選區在前金、新興、苓雅的許采蓁25日在臉書發文表示“作秀跑第一，有事不見人，選區淹水了，黃捷人哩？”她指出，這兩天凱米颱風造成高雄多處樹倒、積水、停電，她與團隊都在第一時間關心各里災情，並協助通報各單位。但最讓她感慨的不只是風災造成的損傷，還有從頭到尾完全不見黃大“立委”。



許采蓁直言，市民朋友看到她都會問“阿“立委”勒？”一個兩個問，覺得怪怪的，到第三個人在問，好像沒出現也很正常了。她質疑，可能是黃捷要選舉的時候才來到這個地方，跟前新苓沒有感情，每次看到黃捷，不是在偷開門、就是搶麥克風、吃零食。大家不需要在“立院”開門作秀的黃賊，需要的是真正關心選區的黃“立委”。



有幾會再度代表國民黨參選高雄市長的柯志恩近日與“立法院副院長”江啟臣等的訪歐國會交流團走訪捷克、西班牙。人在海外的她25日發臉書表示，住家馬路變成河道，她位於高雄美術館的住家也遭殃，很多人愛車泡水受損，受災戶也苦不堪言，她人在海外，但心繫高雄鄉親，未來治水防災的課題必須再加強改進。



柯志恩說，在此艱難時刻，彼此的關懷和支持至關重要，希望所有受水患之苦的鄉親都能早日重建家園，恢復正常的作息。也呼籲大家在水位未退前，盡量不要外出，安全第一，我也會請助理向“經濟部”、市府和台電等單位反映救災及市民所需的幫助。在大家的同心協力下，我們一定能夠克服困難，度過颱風帶給我們的考驗﹗一起加油﹗