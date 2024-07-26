前瞻計劃高雄拿最多　藍問治水預算花去哪

強颱凱米帶來驚人雨量，高雄變水都。民進黨籍高雄市長陳其邁25日晚上到重災區勘災。(照片：高雄市政府提供) 中評社台北7月26日電（記者 楊騰凱）強颱凱米帶來超大豪雨襲擊台灣中部南部，其中高雄受創最重，從市區到郊區都傳出多處嚴重淹水災情。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日指出，高雄在蔡政府的“前瞻基礎建設計劃”當中拿了1200億元是全台最多，請問治水預算花去哪裡？民進黨籍高雄市長陳其邁應該清楚交代。



前瞻基礎建設計劃是蔡英文政府任內提出的大型公共建設計劃，在全台投入綠能、數位、水環境、軌道等建設，總金額為新台幣8800億元。其中水環境建設方面以“大幅降低淹水、缺水風險，擘劃優質水環境”為目標。



此次凱米颱風來襲，對高雄造程的災情是2009年“八八風災”以來最嚴重的一次。



王鴻薇表示，這次凱米颱風來襲，高雄市災情非常慘重，而民進黨籍高雄市長陳其邁認為是降雨量太多所致。可是陳其邁沒有告訴大家的事，在整個前瞻基礎建設預算當中，高雄市拿了全台最多錢，金額超過1200億元，而前瞻當中的治水預算部分，高雄市拿的錢也名列前茅，在前三名以內。



王鴻薇指出，也就是說，高雄市拿了這麼多預算，請問這些治水預算到底花到哪裡去了？陳其邁應該要告訴大家才對。



王鴻薇表示，凱米颱風降雨量雖然非常多，可是高雄這次全市大淹水，不分區域都在淹水，無論如何都必須給全體市民一個合理的交代。