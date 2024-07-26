婆媽遠從屏東來　蔣萬安高人氣樂互動

台北市長蔣萬安（中）與婆婆媽媽們熱情互動。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月26日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安26日上午出席一場重陽節記者會，因應台北市邁入超高齡化城市，推出相關樂活優惠活動。現場表演團體的婆媽們，爭先恐後一定要來親睹蔣萬安風采，其中主持人更自稱是從屏東遠道而來。蔣一聽聞後，主動奔上舞台，與母姐們熱情互動，一一表達感謝，展現高人氣。



蔣萬安今日上午赴台北市政府地下一樓多功能空間出席“悠遊台北·敬老卡自在 樂遊徵件活動”重陽活動開跑記者會，與會的有台北市社會局長姚淑文、民政局長陳永德、原住民事務委員會主委巴干‧巴萬、青年局長殷瑋、悠遊卡公司董事長林志盈等。



記者會開始，媽媽們表演健康舞蹈，蔣萬安看得十分開心，雖準備致詞稿之餘，仍認真欣賞。主持人說，這些表演的媽媽們從各處而來，雖然前2天遇到颱風，但她們仍堅持要來親睹蔣萬安。



話未落，蔣萬安就不請自來地，主動小跑步上台頒獎給婆媽們，並一一握手、熱絡互動，一起比讚、比愛心合影，接著再自行回座位。主持人隨後又考蔣萬安還認不認得她？蔣說認得，她便說自己從屏東來，也是特地來看蔣萬安。



蔣萬安二度上台，致詞宣布即日起至8月31日邀請65歲以上長輩使用敬老悠遊卡的一日遊行程規劃，並鼓勵長輩們擴大使用敬老悠遊卡，台北市有徵件以及優惠獎勵活動，包括新台幣1萬元禮券等。眾人大合影，活動圓滿落幕。