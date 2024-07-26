反核團體召開記者會　批藍綠挺核人士

全台廢核行動平台26日於台大校友會館召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月26日電（記者 俞敦平）反核人士今召開記者會，駁斥藍委們支持核電延役的言論，並指出老舊核電廠延役的風險和不切實際。他們針對核電延役的問題提出了不同觀點，強調核安、核廢料處理以及民眾共識的重要性，並表達了對由賴清德親自成立的氣候變遷委員會挺核的立場表達不滿。



全台廢核行動平台26日於台大校友會館召開“核三如期除役 保障人民安全 老舊核電風險 延役不切實際”記者會。綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣主持、野姜花公民協會常務理事陳雪梨、媽媽氣候聯盟行動聯盟秘書長楊順美等反核代表出席。



崔愫欣表示，核三廠一號機於1984年7月27日開始運轉，運行40年後將於本周六依法停止運轉，成為台灣邁向非核家園的重要一步。她強調，核電延役的複雜性和風險不容忽視，尤其是在耐震性、核災風險和核廢料處理等問題尚未解決的情況下，藍委們貿然提出的延役並不切實際。



接著，野姜花公民協會常務理事陳雪梨發言指出，核三廠如期除役符合核安要求和民眾期待，延役需要經過嚴格的科學檢核和保固程序，而非僅僅修改法規即可實現。她呼籲政府和媒體在討論核電時，應同時關注核安、核廢料處理及民眾同意三大議題，而非片面強調核電的減碳和基載優勢。

