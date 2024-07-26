高虹安案宣判前　市府大門地板遭巴士誤闖損毀

新竹市政府大門地板昨晚遭遊覽車誤闖壓壞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月26日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市長高虹安任“立委”期間涉嫌詐領助理費案遭起訴，原定24日一審宣判，因颱風延至26日上午11時，就在宣判前一夜，竟有遊覽車誤闖新竹市府大門廣場，將市府門面地板壓壞損毀，讓新竹市府一早就瀰漫著一股詭譎氣氛。



高虹安26日一樣沒有公開行程，透過幕僚向媒體表示，等官司宣判後會以書面說明回應。台北地院將在今日上午11時20分宣判，若高貪污罪一審若被判有罪，就將停職，由副市長邱臣遠代理市長；若高貪污罪被判無罪，則將繼續新竹市長任期。



就在高虹安官司一審宣判前一夜，竟有一輛遊覽車誤闖新竹市府大門廣場，將市府門面地板壓壞損毀。該廣場平時並未開放車輛通行和停放，且因廣場地板裝設有噴水設施，每到暑假期間都會開放成為孩童戲水消暑的場所。



新竹市政府今日一早透過媒體群組，由今年1月曾因從兵役科長升任行政處副處長的代理行政處長彭孔貞轉發高虹安臉書貼文表示，新竹市災害應變中心在今早8點解除開設，回復常時開設運作，後續如有受理零星災情部分，回歸平時災情處理平台機制運作。



高虹安指出，因為颱風豪雨重創南台灣，多處傳出嚴重淹水災情，我在昨晚指示調度本市3部大型移動式抽水機前往南台灣支援，共3車9人於風雨中出發，已於今日凌晨2點左右抵達台南市白河區抽水點，隨即也架設抽水機投入抽水作業，每部抽水機每分鐘可抽除18公噸水量，盼能藉以儘速協助排除積淹水情形，全力配合搶救。