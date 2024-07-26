藍委爆高市府將小學設定為滯洪區　逢雨必淹

藍委陳菁徽。(照:陳菁徽辦公室提供) 中評社台北7月26日電（記者 楊騰凱）強颱凱米襲擊台灣中部南部，高雄受創嚴重，從市區到郊區都傳出多處嚴重淹水災情。對此，中國國民黨籍“立委”陳菁徽指出，高雄市的學校被民進黨政府設定為滯洪區，她發現高雄有小學逢雨必淹，還要學生費時疏散，憑什麼要學校承擔這樣的風險？



陳菁徽表示，很遺憾凱米颱風在中南部以及高雄市造成相當大的災情，蔡英文政府任內的前瞻基礎建設計劃，在治水方面編列了884億元，宣稱要以高科技做監控、預警還有應變、災情回報等等，但我們至今並沒有看到這樣子的高科技預警監控有在風災中落實。



陳菁徽指出，而且高雄市的學校還被設定成為微型滯洪空間，為什麼學校要承擔這樣的風險？上次她到高雄考察的時候，已經發現有小學每到下雨必淹水，學生在疏散過程中竟然要花好幾個小時才能平平安安回家。



陳菁徽指出，前瞻基礎建設計劃的網站還號稱說，自從治水後潰堤、大規模淹水已經下降，但此次風災完全不是如此，網站上的內容根本就是大內宣，她呼籲政府馬上投入救災工作，不要再把資源投入這種大內宣當中。



陳菁徽表示，災情過後就要面對傳染病的風險，高雄過去是登革熱的重災區，我們也希望各級政府立刻協助大家進行清掃，千萬不要有積水，避免登革熱再度蔓延。