雲林農損嚴重　張嘉郡促“賴政府”從速救助

強颱凱米帶來豪雨重創雲林縣，農田一片汪洋。藍委張嘉郡到現場勘災，並催促賴政府從速提供救助。（照片：張嘉郡提供） 中評社台北7月26日電（記者 張嘉文）颱風凱米帶來豪雨重創雲林縣，中國國民黨籍雲林“立委”張嘉郡今天主張，“行政院”應儘速啟動“凱米颱風災害救助專案”，秉持從速、從簡、從寬原則，並考量生產成本提高救助金額，全力協助受災農民復耕，並辦理現金救助與低利貸款，協助受災民眾儘速重建家園。



此次颱風帶來的豪雨對台灣中南部造成重創，其中，雲林縣內多條河川水位暴漲，部分地區淹水深度超過1公尺，對居民生活造成巨大影響和損失。



張嘉郡今天受訪時表示，雲林是農業大縣，多數農田在此次颱風中已是汪洋一片，農民一整季的心血都泡湯，她全力向“中央政府”爭取災損補助，並督促相關部門加快審核和撥款程序，以儘早幫助受災居民與農民重建家園。



張嘉郡主張，“行政院”與“農業部”應該儘速勘災及確認災情，並啟動救助機制，“農業部”也應該依據各種農作物的生產成本，適度放寬調整救助標準與提高救助金額，在符合公平與比例原則的前提下，讓受災農民獲得合理的補助，能放心投入重建。



另外，張嘉郡指出，這次受災嚴重的中南部縣市，包括雲林縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等，應實施全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款。



張嘉郡表示，這次災情非常嚴重，希望中央與地方攜手，協助民眾盡快恢復家園，也加強防颱能力，預防接下來可能的風災與極端氣候變遷的衝擊。