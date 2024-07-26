詐領助理費遭判7年10月　顏寬恒轟政治干預

藍委顏寬恒。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月26日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”顏寬恒因為沙鹿豪宅捲入侵占公有地、房產假買賣、詐領助理費等案。去年遭台中地檢署起訴，一審今日宣判，在貪污罪方面遭判處有期徒刑7年10個月、褫奪公權3年。顏寬恒26日上午召開記者會，強調自身清白，沒有犯罪，痛斥司法被政治干預，他將提起上訴。至於是否因此被國民黨處分停權？他表示，未接到通知，一切尊重黨中央。



顏寬恒與妻子陳麗凌因沙鹿豪宅涉嫌侵占公有地、房產假買賣、詐領助理費等案，去年4月遭台中地檢署依《貪污》、《偽造文書》、《竊佔》等3項罪名起訴。台中地方法院經過一年審理，今年4月辯論終結，一審26日宣判。



在詐領助理費一案，顏寬恒與助理林進福分別被依違反《貪污治罪條例》，判處有期徒刑7年10月、褫奪公權3年與7年8月、褫奪公權2年；顏寬恒及助理林進福涉嫌偽造文書罪，判刑6月，可易科罰金；豪宅假買賣一案，張姓女設計師涉偽造文書罪遭判刑4月，顏寬恒胞弟顏仁賢涉偽造文書判刑6月；竊占公有地部分，顏寬恒、陳麗凌、顏仁賢均無罪。



顏寬恒在一審判決後在沙鹿區服務處召開記者會回應。顏表示，有關相關案件對他的指控與判決，感到極度震驚與遺憾。作為“立法委員”，一直都秉持清廉、公正、誠信的原則，努力為人民服務。然而，現如今卻因為一些莫須有的指控而身陷訴訟紛爭，他必須在此表明自身清白，並強調這些指控的荒謬。

