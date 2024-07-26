高虹安宣布退黨　民眾黨：量刑標準天壤之別

民眾黨主席柯文哲（左二）21日回到新竹市到3間廟宇參香還願，外界解讀柯是以實際行動力挺高虹安。（照:柯文哲臉書） 中評社台北7月26日電／台北地院審理新竹市長高虹安遭控在“立委”任內貪污助理費案，原訂於24日宣判，因颱風假延至今日（26日），高虹安遭依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，稍早高虹安強調會上訴，並退出民眾黨。民眾黨則發聲明表示對判決至為遺憾。民眾黨也舉多項民進黨民代類似案件，抨擊台灣司法之比例原則與量刑標準，有天壤之別。



台灣民眾黨今發布聲明表示，針對台北地院宣判新竹市長高虹安貪污治罪條例與使公務員登載不實罪成立，認定其有浮報之不法所得新台幣11萬6，514元，重判高虹安7年4個月徒刑，本黨對此判決至為遺憾。



民眾黨表示，北院新聞稿顯示，高虹安在擔任“立委”期間，助理確有“實際加班”且時數皆超過上限之事實，此部分為法官所採信，但法官並未採信高虹安提出，其另有聘用助理、並自掏腰包於許多公務支出，費用遠遠大於11萬之事實，仍認定高有浮報助理酬金問題，據此求處高虹安重刑。



反觀同類判例，民進黨籍新北市議員周雅玲與胞妹周雯瑛以“人頭詐領助理費”高達1388萬元，且查出挪為己用於繳納房貸、社區管理費、父親計程車費等，法官卻“審酌實際支出大於所請領補助款”，僅依“使公務人員登載不實”輕判周雅玲及胞妹8月及6月徒刑，判緩刑3年；另前民進黨“立委”陳賴素美亦被控低薪高報，且有三友人當人頭助理，詐領785萬餘元，法官卻“考量於擔任議員期間，挪用款項大部分用於基層服務、弱勢關懷活動、救災物資、愛心物資捐助及紅白帖等議員選民服務工作，與詐領補助款以飽足私囊情節不同”輕判兩年，緩刑五年。

