民眾黨林碩彥：支持高虹安上訴捍衛個人權益

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 資料照） 中評社新竹7月26日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市長高虹安被控2020年擔任民眾黨不分區“立委”時虛報助理酬金、加班費詐領新台幣46萬30元，檢方依《貪污治罪條例》等罪嫌將她及4名助理起訴，台北地院今上午11時宣判，高虹安判7年4月，褫奪公權4年。對此，民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，高的判決對民眾黨士氣當然有影響，他尊重司法判決，但也支持高上訴捍衛個人權益。



林碩彥指出，高虹安被依《貪污治罪條例》判決有罪，對民眾黨的士氣當然會有影響，他尊重司法，但也支持高依法提出上訴來捍衛個人權益。



林碩彥強調，一審判高虹安7年4月有期徒刑，這樣的判決是否有針對性？是否符合比例原則？他相信社會大眾自有公斷。



高虹安涉貪案4名共犯助理是前“國會”辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文；其中，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷3人認罪，高虹安、王郁文迄今不認罪。



其中，陳奐宇遭判有期徒刑1年，緩刑3年（附100小時義務勞務），褫奪公權1年。黃惠政遭判有期徒刑2年，緩刑5年（附240小時義務勞務），褫奪公權2年。王郁文遭判有期徒刑2年，緩刑5年（附240小時義務勞務），褫奪公權2年。僅有陳昱愷遭判無罪。