埔里橋樑被沖毀　南投縣長許淑華勘災

凱米颱風造成南投多處災情，中國國民黨籍南投縣長許淑華連日勘災。（照:南投縣政府提供） 中評社南投7月26日電／凱米颱風造成南投多處災情，中國國民黨籍南投縣長許淑華連日勘災，26日上午在縣議員林芳伃、黃世芳、吳國昌、陳宜君、埔里鎮長廖志城和國民黨“立委”馬文君、羅美玲辦公室助理以及中央水利署、軍方單位陪同下，逐一會勘埔里守城橋便橋、中正橋、隆生橋等重要橋樑，並承諾將籌措經費重建遭沖毀的守城橋便橋，讓鄉親出入更便利。



許淑華指出，守城橋於去年卡努颱風受損，縣府報請中央補助經費重建，目前已完成發包，但完工前民眾需花費15－20分鐘繞道，十分不便，因此縣府斥資新台幣1，700多萬元委託公所施作便橋，此次凱米颱風帶來的強風大雨沖毀便橋，考量守城橋拆除重建工程還需要1年半至2年，為了讓當地鄉親朋友出入更便利，縣府今年會籌措經費重建便橋。



針對使用已超過30年的中正一號橋，如今已不符合應有耐震系數，每到汛期都要進行預警性封閉，許淑華表示，將全力協助公所進行橋樑結構安全評估，若有重建需要，縣府將提報中央危險橋樑申請經費，並請縣籍“立委”協助。



此次颱風同樣進行預警性封閉的隆生橋，曾在去年三月份做過結構安全評估，會勘後確認橋樑並無新增受損情形。許淑華說，橋樑是連結每個村里的重要聯外道路，縣府在風災過後將為縣內超過30年以上的橋樑進行結構安全評估，隆生橋亦會納入檢測，確保民眾用路安全。



許淑華表示，感謝水利署及國軍單位協助進行災害搶救，以及多位議員、鎮長、代表等人對地方的關心，提醒民眾在清理家園時務必注意安全，同時盤點民宅損傷及農作損失，災後待中央補助方案出來，縣府將協助民眾申請。