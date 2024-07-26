盧秀燕：聯絡陳其邁願支援高雄救災復原

台中市長盧秀燕視察颱風災後復原工作。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月26日電（記者 方敬為）凱米颱風外圍環流挾帶強烈風雨重創南台灣，其中高雄市淹水災情慘重，中國國民黨台中市長盧秀燕今天表示，台中市在這次風災當中，災情在可控制範圍內，在有餘裕之下，將出動相關救災、抽水機具支援南部，她有主動聯絡民進黨籍高雄市長陳其邁，因為高雄大半城市都被水淹，台中市願提供支援，已有5部大型抽水機往南運送協勤。



颱風凱米逐漸遠離台灣，盧秀燕宣布，台中市26日正常上班、上課，並持續督導災後復原工作，先到北屯區的環保局清淨園區視察災後清理復原，以及機具整備情形，隨後又趕往沙鹿勘災。



對於台灣南部的災情嚴重，盧秀燕受訪表示，她有注意到這次南部確實受到強烈風雨重創，尤其是高雄市，所以她有主動聯絡陳其邁，南部狀況非常嚴重，大半城市都淹掉了，有詢問是否需要幫忙？陳說會請求支援。



盧秀燕說，昨（25）日水利署有打給台中市政府，希望協助抽水機加入救災，台中有26部大型抽水機目前運作正常，沒有撤，另有5部備用大型抽水機可以配合支援南部，台中市協勤的人力、物力連夜整備完成，26日上午已出發支援。另外彰化縣今天也來請求，台中還有中型的備用抽水機，也調度給彰化。



盧秀燕指出，她昨天有與陳其邁討論到，南部水退掉，很多人泡爛的家具、物品會搬出來，街頭很多廢棄物，一時清不完，台中市環保局可以支援南部清理家園，早上她去看環保局整備工作，環保局已經在整備中，大型廢棄物可以幫忙清理。