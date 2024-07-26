宋品瑩：對比高虹安與李俊俋　對司法失望

民眾黨籍新竹市議員宋品瑩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月26日電（記者 盧誠輝）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，今一審宣判依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。對此，民眾黨籍新竹市議員宋品瑩今日受訪表示，她對高虹安遭判重罪感到相當不捨，也對台灣的司法感到失望。宋品瑩強調，高沿用前民進黨籍“立委”李俊俋的公積金制度，結果李現在是“監察院”的秘書長，但高卻被判刑7年4個月，都會讓大家對司法感到更加的失望。



宋品瑩指出，其實還蠻失望的，因為她之前也有去參加法庭的開庭，沒想到會判到7年4個月的重罪，所以一方面很失望，一方面也很意外。她認為高退出民眾黨是為黨早想，因為畢竟高現在已經被判是貪污罪了，這是很重的罪刑，對民眾黨的形象一定是扣分的，所以才會自己退出民眾黨。



宋品瑩說，她對高虹安感到相當不捨，因為高當市長這段時間以來相當認真，過去高當“立委”時也很認真在當“立委”，高沿用了前民進黨籍“立委”李俊俋的公積金制度，結果李現在是“監察院”的秘書長，但高卻被判刑7年4個月，都會讓大家對司法感到更加的失望。



宋品瑩認為，未來新竹市政的推動應該不會因為代理市長就受到影響，因為副市長邱臣遠和高虹安本來在“立委”時期就認識，兩人關係一直很密切，所以她相信高和邱兩人的想法應該是很雷同的，所以未來邱一定會繼續去推動高對新竹市的政見。



高虹安涉貪案4名共犯助理是前“國會”辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文；其中，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷3人認罪，高虹安、王郁文迄今不認罪。



其中，陳奐宇遭判有期徒刑1年，緩刑3年（附100小時義務勞務），褫奪公權1年。黃惠政遭判有期徒刑2年，緩刑5年（附240小時義務勞務），褫奪公權2年。王郁文遭判有期徒刑2年，緩刑5年（附240小時義務勞務），褫奪公權2年。僅有陳昱愷遭判無罪。

