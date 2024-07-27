藍委吳宗憲：這一波司法大動作是巧合？

藍委吳宗憲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月27日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨籍新竹市長高虹安和中國國民黨籍“立委”顏寬恒今天皆因涉貪案遭一審判刑，加上日前國民黨新竹縣長楊文科涉嫌圖利遭起訴，以及民進黨籍前桃園市長鄭文燦涉貪遭收押，“賴政府”上任兩個月，對政壇人士司法起訴判刑的案件大增。對此，曾任檢察官的國民黨“立委”吳宗憲26日向中評社表示，雖然無法直接斷定“賴政府”這一波是在司法大清洗，但包含日前的“國會”改革“釋憲”遭暫停處分等等，台灣司法現在已不受信任。



吳宗憲強調，這樣衍生出來的後果就是，執政黨接下來面對各種監督，只會更加無所顧忌，完全不用在乎在野的意見或反對，如此對台灣社會真的是好事嗎？



吳宗憲為輔仁大學法律系學士、東海大學法學碩士、台灣大學工程碩士、台灣大學公共衛生學院博士生，有20年檢察官資歷，歷任新北市政府法制局長、桃園地檢署檢察官、士林地檢署檢察官、南投地檢署檢察官，現為國民黨籍不分區“立委”、“立法院”司法法制委員會召委。吳宗憲在檢察官任內長達11年的時間，都在偵辦公務員貪污案。



台北地方法院26日依貪污治罪條例判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，還可上訴。顏寬恆則遭台北中地院依貪污罪判處有期徒刑7年10個月、褫奪公權3年，侵占罪判無罪，全案可上訴。



對於這陣子政壇處在各種大小司法風暴中的狀況，吳宗憲昨天接受中評社訪問時強調，可以說是非常巧合，所有相關案件全在賴清德上任後大動作偵辦、起訴或者判刑。以他過去的實務經驗，吳不願去相信這是背後有政治操作，但頻率及密集度之高，很難不讓外界有所質疑。



吳宗憲說，更何況，之前被認為是親賴清德的民進黨籍新潮流系台南市正副議長邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽等10人的議長選舉賄選案，竟然都能獲判無罪，無罪理由也無法讓外界信服。

