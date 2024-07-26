214金門撞船事件　羅文嘉：若順利下周會談

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月26日電（記者 鄭羿菲）兩岸原定24日在金門協商處理214金門撞船事件，但因凱米颱風而延期。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉26日說溜嘴地表示，若順利的話，下周能正式會談，希望颱風過了就能盡快見面。



羅文嘉在回應媒體針對214金門撞船事件各類問題時，不小心將金門協商的時間點說溜嘴，一結束訪問台下的媒體都哄堂大笑，並詢問羅文嘉到底能否寫成新聞，羅文嘉也笑著補充說，希望不會再有颱風來了。



214金門撞船事件相關處理延宕逾5個月，兩具罹難大陸漁工遺體、船隻都還被扣留在金門，陸委會曾於7月23日發新聞稿宣布，兩岸雙方商定於24日上午在金門金湖飯店，就0214金門事件善後事宜進一步討論。但後續因凱米颱風來襲，導致小三通航班受影響，大陸代表人員無法如期赴金門而延期。



海基會26日下午召開背景說明會，由海基會副董事長兼秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉表示，樂見214金門撞船事件能順利落幕，雖然因為碰到颱風使得相關後續要再延後，但非常高興能看到兩岸因任何突發事件引起的爭議，最後都能和平落幕。他也要特別感謝“中央部會”、金門縣政府、金門縣議會、金門紅十字會與台灣民眾的支持，讓我們能把這件事順利處理好。



媒體問及，金門協商延期會在何時繼續舉行？羅文嘉僅四平八穩地說，原訂24日的協商因碰到颱風導致小三通取消，台方人員雖已到達金門，但對岸相關人員無法來，相關時間應該很快就會再約好。至於相關內容，目前都按照原本的規劃在進行，一但有結果，會再向各界說明。



媒體追問，大陸罹難漁民的遺體是否要歸還？撫慰金會給予多少？兩岸雙方參與的官員層級為何？羅文嘉打太極說，關於協商的細節內容，待確定後再說明會比較好。我們會按照政府組織分層分工來負責處理，從陸委會、海基會到海巡單位都如此。



媒體又再度追問，214金門撞船事件後，“海巡署”也都在與對岸協商，但卻卡在台方“惡意碰撞”的癥結點，或撫慰金等條件，如何去克服這些癥結點？這時，羅文嘉不小心說漏嘴表示，他沒辦法評論，這也要等“下週”，若順利的話，下週正式會商有結論後，才能跟各位說明。