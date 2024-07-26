賴清德高雄勘災　陳其邁盼早日重建復原

賴清德26日前往高雄視察美濃區災情。民進黨高雄市長陳其邁及綠委陪同。（高雄市政府提供） 中評社高雄7月26日電／受到凱米颱風帶來強風及豪大雨影響，各地陸續傳出災情。賴清德26日上午在高雄市長陳其邁陪同下前往美濃地區勘災，當場宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去“經濟部”編5000元，現在則加碼到1萬元。



民進黨“立委”賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及林岱樺等都到場陪同視察。陳其邁期盼“中央”體恤災民，對於淹水災戶、車輛加碼補助，且針對農損全品項從寬從速救助，與地方一同協助災民減輕負擔，盡速進行重建工作，恢復正常生活。



賴清德說，“財政部”已經做出9項稅務減免決定，其中包括綜合所得稅和營業所得稅，“中央”會與各縣市稅務單位合作，主動積極讓受災戶能減低賦稅，他也向因此在風災失去生命的民眾表達哀悼、向受災戶表達慰問，強調未來治水政策應該是因地制宜、綜合性的治水，也要讓市民盡快恢復日常生活並恢復市容。



賴清德抵達高雄美濃區後，首先前往美濃橋，聽取“經濟部”水利署長賴建信簡報美濃災情現況與後續因應對策，以及高雄市政府說明高雄淹水情形、防洪設施運作及治水相關需求，並實地瞭解受損情形。對於高雄市長陳其邁率領市府團隊充分掌握氣象資訊，預先做好防災、減災、避災等工作，賴清德表達肯定。



陳其邁指出，凱米颱風帶來的單日山區超過1400毫米、平地高達967毫米的降雨量，已超過莫拉克及凡那比颱風的紀錄。美濃地區在下游旗山溪因為雨勢過大而導致滿水位，上游美濃湖又因山區野溪匯流、瞬間大量雨水匯入造成溢堤，導致下游市區積淹水情況。感謝“中央”前瞻治水建設擴大上游區域在地滯洪，這次美濃淹水面積減少、退水較以往迅速迅速。



有關市區治水的部分，陳其邁表示昨天市內滯洪池與相關區域排水設計都已經達到飽和點，以楠梓跟仁武為例，就已經超過了200年的防洪頻率，在岡山、橋頭部分也超過了100年的防洪頻率，未來要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。



隨後，賴清德驅車前往美濃果園，聽取“農業部”農糧署長姚士源等簡報高雄市、屏東縣農業災情，並實地勘查果園受損情形。



賴清德表示，此次颱風非常大，已超過地方河川保護標準及區域排水能力，對農產品種植造成實質影響。“中央”非常關心這次災情，今天兵分四路，他來高雄、“行政院長”卓榮泰到雲嘉南、副院長鄭麗君赴宜蘭、“國防部長”顧立雄到屏東，“中央”各部會都動起來，和地方政府共同合作，照顧受災的民眾及農民。



陳其邁感謝賴清德第一時間來到高雄受災面積最大、積淹水也嚴重的美濃，並期盼“中央”體恤災民，對於淹水災戶、車輛加碼補助，且針對農損全品項從寬從速救助，與地方一同協助災民減輕負擔，盡速進行重建工作，恢復正常生活。



陳其邁特別感謝軍方第四作戰區的呂坤修中將、八軍團及消防局的同仁，支援美濃及相關低窪地區民眾進行預防性撤離，並協助因橋梁被溪水淹沒而交通中斷的森林小學學童撤退至安全的安置處所，保障所有民眾的人身安全。

