鄭麗君視察宜蘭農損　蘇花路廊6處重創

凱米颱風在宜蘭地區造成慘重農業災情，鄭麗君（中）前往宜蘭視察農損並接受訪問。（照:“行政院”提供） 中評社宜蘭7月26日電／凱米颱風在宜蘭地區造成慘重農業災情，賴清德與“行政院”正副院長卓榮泰、鄭麗君今天兵分三路勘災。副院長鄭麗君今天上午先到宜蘭縣壯圍瞭解西瓜災損，接著前往三星鄉瞭解三星蔥農損，並到頭城勘查番石榴災情。鄭麗君表示，“行政院”已經請“農業部”啟動現金救助，“中央”會全力協助農民度過難關。



此外凱米颱風挾帶強勁風雨橫掃蘇花路廊，全線共計6處遭重創。鄭麗君下午至新澳隧道北口勘災，聽取公路局災後復建簡報，豐沛水量挾帶泥沙仍不斷從山壁湧出，公路局進駐大型機具清除土方，一旁路基缺口，則將以鋼軌樁打設後放置太空包並灌漿穩固路基，盼能盡速恢復雙向通行。



賴清德一早就到高雄查看災情。正副“閣揆”兵分兩路勘災，“行政院長”卓榮泰一早前往台南、嘉義、雲林，副院長鄭麗君則到宜蘭勘災。



鄭麗君在壯圍瞭解西瓜農損時表示，宜蘭西瓜種植面積約700多公頃，會請“農業部”盡速盤點每種作物的損害情況，並依照天然災害救助辦法核發補助。鄭麗君表示，農也會以已啟動現金救助機制，讓農民及早拿到救助金，協助農民度過難關。



鄭麗君隨後到三星鄉勘查三星蔥農損，以及番石榴災情。鄭麗君表示，政府會協助地方政府與農民朋友度過難關。會整體從寬認定農損，檢討救助標準；農業天然災害貸款提供半年免息，減輕農民負擔；另外，因物價上漲造成農民的成本負擔，政府也會重新檢視。



鄭麗君表示，凱米颱風在南澳登陸，造成宜花鐵公路多處交通中斷，公路局第一時間預警性封閉蘇花路廊，保護民眾安全，目前多個路段受災嚴重，感謝東分局積極搶修，“政院”將會全力支持包括災後預算經費等所有需求，在用路安全許可下，盡早恢復甦花通車。



蘇花路廊6處重災點，包括和仁到崇德段的161.2k匯德隧道北口、162.7k崇德隧道南口及164.4k崇德段邊坡；蘇澳到和仁段的117.4路基缺口、117.5k新澳隧道北口及117.6k新澳隧道南口。