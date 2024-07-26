高虹安臉書1500字長文批判決無比荒謬

高虹安透過影片，表達對詐領助理費案判決的不滿。（照片：截自高虹安提供錄影畫面) 中評社台北7月26日電／已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，今日上午台北地方法院一審宣判依貪污治罪條例判處有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年。“內政部”隨即停止高虹安的新竹市長職務。高虹安迄今未露面，只在中午12時38分發布自行錄製的聲明影片，強調將會依法提出上訴。接著在下午4點於臉書發出大約1500字的長文，陳述宣判後的心情。高虹安直言，對於這樣的判決感到無比荒謬與震驚，“今天的司法判決，讓你們和我都失望了。”



高虹安臉書全文如下：



謝謝大家紛至沓來的關心。



“安安市長，加油！”這是兩年多來，很多市民朋友對我的鼓勵，但他們也擔心地說：“我們相信你，但我們不相信台灣的司法”。很抱歉，今天的司法判決，讓你們和我都失望了。



對於稍早法院一審以我貪污11萬餘元，宣判我七年以上重罪，我和很多人一樣，對於這樣的判決感到無比荒謬與震驚。



我雖非法律背景，過去也從未經歷過司法程序，但為了能更瞭解案情，也不耽誤市政工作，許多個本該休息的夜晚與週末，我不眠不休地將“司法院”資料庫中過去十幾年來和民代助理費有關的判決書一一閱讀。



在過往的諸多判決中，只要助理實質工作、非人頭助理，其對於合法工作所得之處份，即便捐出給民代，乃其個人自由處分，並無不法可言，這是十幾年來“最高法院”對於助理費案件穩定的司法見解。



而本案中，每一位助理皆是實實在在工作，並沒有人頭助理，所申請的加班時數也有開庭助理證述，以及兩千多頁客觀工作紀錄以資證明，絕無任何一絲一毫浮報，檢察官起訴浮報加班，荒唐無比。

