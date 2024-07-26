卓榮泰台南勘災　宣布農業災害貸款半年免息

卓榮泰今天視察台南市學甲區高粱籽實農作災損。（照:“行政院”提供） 中評社台南7月26日電／強颱凱米雖已出海，但台南仍風雨交加，“行政院長”卓榮泰今天視察農損災情時宣布，農業天然災害貸款半年免息，讓農民心安。



卓榮泰今天視察台南市學甲區高粱籽實農作災損，沿著產業道路走過淹水農田。他指出，看到這個景象，顯示颱風非常強，2、3天下了全台1年雨量，造成5人罹難及688人受傷，他代表政府致意，也請保重，政府正全面檢討過去的排水設施。



學甲農會陳情約有300公頃高粱倒伏泡水，預估農損金額約新台幣200多萬。卓榮泰指出，“中央”針對這次風災農損將從寬認定、簡化流程，大家同心度過難關。



卓榮泰說，賴清德到高雄勘災，他到台南、嘉義及雲林，“行政院副院長”鄭麗君到宜蘭，“國防部長”顧立雄也到屏東調配整備“國軍”人力，他很感謝“國軍”停止演習投入救災。



卓榮泰表示，此次颱風農損初估已達新台幣3億6000多萬元，受損面積4115公頃，相信還會再增加，政府啟動農業救災機制，從寬認定、簡化流程，確實補助到位，以減少農民損失。



卓榮泰同時宣布，農業天然災害貸款半年免息，讓農民心安。此外，淹水50公分以上人家，除地方政府補助，“中央”再加2萬元，且將和地方政府協調對中低收入戶補助加到1萬元。



卓榮泰表示，“中央”將擬定新的補助方向及程序，建立模範標準。