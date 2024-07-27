中評關注：高虹安涉貪遭判刑　柯軟肋浮現

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北7月27日電（記者 鄭羿菲）台北地方法院26日宣判，台灣民眾黨籍新竹市長高虹安被依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴。高虹安雖在宣判後不到2小時就宣布退出台灣民眾黨，為民眾黨止血，白營清廉形象仍將受重創，也暴露民眾黨缺乏地方首長人才的劣勢，2大軟肋將造成柯文哲挑戰2028之路崎嶇不平，如何突圍，考驗其能耐。



2022年11月當時代表中國國民黨參選新竹市長的林耕仁爆料高虹安擔任“立委”期間涉詐領助理費約新台幣46萬元，經過1年8個月的司法程序後，台北地方法院於2024年7月一審宣判有罪。高虹安隨即宣布退出民眾黨，這是為保全柯文哲政治能量的操作。但高虹安是柯從2020年帶出來的人馬，擔任民眾黨“立委”，後於2022年傾全黨之力選上新竹市長。民眾黨與高虹安的關係恐怕難以切割。



事實上，無論高虹安是否退出民眾黨，綠營都有計劃地在將此事作為攻擊柯文哲的政治工具，民進黨團總召柯建銘在宣判後就發文開始攻擊柯文哲，稱柯曾以“理工女所做所為一定合法”幫高虹安脫罪，要如何出來面對台灣社會？柯建銘已開始連結柯、高2人並攻擊，綠營側翼網軍也將接續而上，進一步影響民眾、柯文哲支持者的定見。



在前海基會董事長、民進黨籍前桃園市長鄭文燦涉貪遭押後，中國國民黨籍新竹縣長楊文科也因涉圖利廠商遭檢調起訴，緊接著高虹安、藍委顏寬恒一審貪污被判刑，這一連串脈絡下來，新聞上呈現的是藍綠白同樣都“貪”，除了將重創柯文哲主打多年的“清廉”形象外，也讓“推倒藍綠高牆”的民眾黨核心價值遭受選民嚴厲檢驗。而柯文哲過往常打“民進黨不是喊獨就能貪”的牌路，也將被封住。

