台小學六年級兒童調查　14.1%有自殺意念

台灣兒童有自殺想法比率為14.1%，低於韓國的16.1%；但計畫自殺比率為5.7%，高於韓國的3.7%。（台灣好鄰居協會YouTube畫面） 中評社台北7月26日電／台灣好鄰居協會與韓國好鄰居協會26日合作舉辦兒童權利國際論壇。台灣好鄰居協會秘書長楊國正公布台、韓兒童權利比較，台灣兒童權利指數平均值為77分，高於韓國的70分，兒童自殺指標中，台灣兒童有自殺念頭者比率雖低於韓國，但計劃自殺、試圖自殺的比率均高於韓國，分析與孩童支持系統有關。



台灣好鄰居協會的台灣兒童權利調查，是全台第一份系統性搜集兒童主觀意見的研究，施測地區包括台灣本島19縣市，調查時間為2022年，有效問卷數共3793分，分別以郵寄問卷、線上問卷方式進行，調查對象為前述地區小學6年級學童。



在兒童自殺方面，台灣兒童有自殺想法比率為14.1%，低於韓國的16.1%；但計劃自殺比率為5.7%，高於韓國的3.7%；試圖自殺比率台灣為4.2%，明顯高於韓國的2.3%。楊國正分析，除台灣家庭壓力較高外，兒童與父母、老師關係較差，導致孩童產生自殺念頭時，不容易求救，身邊人沒有發現問題，才導致計劃、試圖自殺比率較高。



根據台媒報導，聯合國兒童權利公約，將兒童權利分為生存權、發展權、受保護權與參與權4項目。協會調查顯示，台灣兒童生存權分數為69.9分、發展權為69.9分、受保護權為91.2分、參與權為59.7分，前述4項平均值為77分。楊國正表示，此調查結果顯示，台灣在兒童權利方面仍有許多努力空間。



楊國正認為，兒童權利經驗的發展權指標是本次調查重點之一。根據調查結果，台灣父母對兒童教育的參與程度為66.9分，高於韓國的44.6分；但台灣兒童與父母、老師、同齡人的正面關係，分數均落後韓國，且父母過度保護的情況，比韓國更嚴重。