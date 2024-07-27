施正鋒：高雄淹水重傷陳其邁　蔡英文緊張了

前東華大學原住民民族學院院長、前喜樂島聯盟主席施正鋒。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月26日電（記者 楊騰凱）東華大學原住民民族學院前院長施正鋒向中評社表示，賴清德過去幾年被蔡英文整得很慘，如今蔡手下兩員大將前海基會董事長鄭文燦、高雄市長陳其邁，前者涉案被法辦，後者則被高雄淹大水重傷政治生涯，等於被老天爺收掉，現在不排除蔡會被賴針對，蔡恐怕是“挫在等”。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學原住民民族學院院長、淡江大學公共行政學系系主任、東華大學民族事務與發展學系教授、台灣國際研究學會理事長，亦曾擔任喜樂島聯盟主席，但後來已退黨。施正鋒曾是呂秀蓮政治幕僚。



施正鋒表示，鄭文燦遭法辦一事是否是賴清德授意，這點我們不知道，但是鄭這件事情早在2022九合一選舉前就有人在講了，一定會有一些心懷不滿的檢警調人事對外透露，自己當初是覺得如果要法辦鄭文燦，一定需要天時與地利的配合，地利是因為鄭當時是市長，哪有可能動他？在天時方面，檢警調對這些事情鼻子也很靈，知道現在當政的賴清德對鄭有所不滿，才看準時機出手。至於是不是真的是賴清德出手的，外界真的不知道。



施正鋒指出，不過賴清德過去真的被蔡英文修理得很慘，不僅過去四年賴當蔡英文的副手低低調調，就連賴清德2017年9月北上“組閣”的時候，真的也是沒權又沒錢，叫底下人做事又叫不動，被糟蹋得很慘，上去當“閣揆”根本就是“杯酒釋兵權”，想必賴心理是很不滿的。



施正鋒表示，至於鄭文燦嚴格來說也是背叛新潮流靠向英系，新潮流自身是抱著兩邊押寶的心態，看是鄭上位或賴上位都沒關係。對賴清德來說，鄭文燦比賴清德小7歲，民進黨也是有接班梯隊的，賴看著鄭放眼大位，心裡難免會不高興。



施正鋒表示，其實賴清德現在要動的也不是整個英系，整個英系攤開來看，很多是過去謝系人馬，包括綠委莊瑞雄、“海委會主委”管碧玲等，在謝系樹倒猢猻散之後都靠向蔡英文，不過賴上任後，管碧玲“海委會”的職務也沒動她，顯示很多人還是會選擇帶槍投靠賴，那麼賴會針對的很可能還是蔡英文，蔡英文很可能“挫在等”，至於第二個就是陳其邁。