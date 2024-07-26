海基會：勿與大陸電商交易與網路校園貸款

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月26日電（記者 鄭羿菲）海基會副董事長兼秘書長羅文嘉26日表示，兩岸交流需要百分之百的善意、需要百分之百的行動，更需要百分之百的自由民主，兩岸交流不需要前提與條件。



羅文嘉也在記者會上呼籲，海基會陸續接到一些求助案件，因此台灣民眾應避免跟大陸的買家或電商平台進行交易，或購買一些低價瑕疵仿冒商品。若有子女到大陸念書就學，也絕不要上網路做校園貸款，因為利率非常高，甚至高到200%。



海基會26日下午召開背景說明會，由海基會副董事長兼秘書長羅文嘉回應媒體相關提問。



羅文嘉表示，兩岸交流需要百分之百的善意、需要百分之百的行動，更需要百分之百的自由民主，自由民主已經是台灣人的日常生活，若兩岸交流的前提與條件是要我們放棄台灣的自由民主體制，或是會導致我們失去自由民主的生活，那就不是交流。我們需要的是健康有序的雙向交流，需要兩岸雙方互相有善意及互相尊重，若交流預設一個政治前提和條件，一定要對方先接受這個條件才能恢復交流，那表示交流不是目的，接受該項政治條件才是目的。



羅文嘉說，賴清德在就職演說很明確的表達希望透過對話取代對抗，用交流取代圍堵，兩岸一起合作，一起追求和平共榮，誠摯地希望對岸能夠讀到賴清德的善意。



另外，羅文嘉也提醒，過去幾年海基會收到很多台灣民眾的陳情，希望能協助在大陸網路平台或電商購買商品時所發生的糾紛，包括付款未收到商品、瑕疵品等，這些是後續要處理索賠，其實都滿困難的。在兩岸目前沒有制度性保障的情況下，建議民眾避免向大陸的買家或電商平台進行交易。



羅文嘉指出，今年韓國就公布，過去4年中國大陸進口到韓國的山寨品增加了4倍之多，其中也不乏含有重金屬超標的商品，日本也公布購買去痣面霜使用後，造成皮膚壞死的案例。



羅文嘉說，另外，若有台灣民眾的子女，或本人在大陸念書，他要特別提醒，去年7月開始，大陸出現“校園貸款”，強調可以很快速貸款到需要的金額，但後續卻發現是很高利率，甚至高到200%。很多學生因為一時的經濟困難，在網路上申請這些校園貸款，最後造成嚴重傷害，包括被勒索、被拍裸照、被威脅等，這些海基會都有民眾陳情協助的案例。