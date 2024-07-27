中評關注：顏寬恒遭判貪污罪牽動台中政局

顏寬恒強調自身清白。（中評社 資料照） 中評社台中7月27日電（記者 方敬為）台中地方法院26日判決，中國國民黨籍“立委”顏寬恒犯貪污罪處7年10月並褫奪公權3年、偽造文書6月（得易科罰金），可上訴。倘若貪污罪或褫奪公權三審定讞，顏寬恒將面臨解職，甚至未來也不得競選連任，牽動台中海線的政局變化。尤其海線是台中黑派根據地，黑派少主落馬，派系力量是否動搖？過去黑派與國民黨關係密切，該區域政黨版圖也可能出現變化，值得觀察。



顏寬恒與妻子陳麗凌因沙鹿豪宅涉嫌侵占公有地、房產假買賣、詐領助理費等案，去年4月遭台中地檢署依《貪污》、《偽造文書》、《竊佔》等3項罪名起訴。台中地方法院經過一年審理，今年4月辯論終結，一審26日宣判。



在詐領助理費一案，顏寬恒與助理林進福分別被依違反《貪污治罪條例》，判處有期徒刑7年10月、褫奪公權3年與7年8月、褫奪公權2年；顏寬恒及助理林進福涉嫌偽造文書罪，判刑6月，可易科罰金；豪宅假買賣一案，張姓女設計師涉偽造文書罪遭判刑4月，顏寬恒胞弟顏仁賢涉偽造文書判刑6月；竊占公有地部分，顏寬恒、陳麗凌、顏仁賢均無罪。



顏寬恒在判決後召開記者會，強調自己問心無愧，沒有犯罪，痛斥司法遭政治力干預，將提起上訴捍衛自身清白。由於案件未涉及選罷法，因此即便一審有罪，但“立委”身分在案件定讞前不受影響，不過，若貪污罪或褫奪公權三審定讞，顏寬恒將面臨解職，甚至根據增修後的《公職人員選舉罷免法》未來也不得競選連任。

