高雄淹水重災區　大樓停電地下室仍淹水

凱米颱風25日強襲高雄，三民區建工路和民族路口附近成淹水重災區，大型機具進駐，加快抽水。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月26日電（記者 蔣繼平）凱米颱風肆虐南台灣，造成高雄許多淹水災情，26日風雲雖逐漸遠離，高雄罕見連第三天颱風假，因淹水重災區仍得清理家園，三民區的日安地球社區大樓地下室全被淹滿，加上停電，住戶叫苦連天，生活全變調。



高市府災害應變中心下午表示，截至26日15時止，凱米颱風災情累計造成2人死亡、2人受傷；路樹倒塌約850件，已處理完成約750件；廣告招牌掉落與欲墜約160件，已處理完成約140件；交通號誌毀損約70件，已處理完成約50件；積淹水約1300件，已處理完成1200多件。市府各單位正全面積極處理，盡快排除狀況，恢復市容。



三民區的日安地球社區居民反應，今天抽水機抽了一天，但水深只降1公尺，地下室入口仍進不去，讓住戶們不知何時才能回歸正常生活。



凱米颱風25日強襲高雄，三民區建工路和民族路口附近成淹水重災區，日安地球社區大樓的地下室就遭豪雨灌入，車道出入口直接被泥水填滿，地下三層約800輛汽、機車全滅頂。



由於該大樓電器設備設在地下室1、2樓，水若沒有抽乾的情況下，台電也無法進場搶修，社區1千戶也無電可用。此外，附近3棟住宅大樓因為供配電盤均設在此，因此也面臨停電，要順利復電恐怕得拖好幾天。



目前台電、軍方有支援機具到場抽水，不過抽水速度太慢，一小時大約只抽6公分，一整天下來，水位只降低1公尺左右。傍晚協調大型機具進駐，社區住戶也幫忙拆出門口柵欄等設施，以利進駐，加快抽水。



騎樓店家住戶也在打掃家園，許多大樓住戶因停電只好站在門口，看著水位下降緩慢，內心十分著急，住戶們也抱怨生活全被亂掉，希望盡快加強抽水，讓住戶生活早日回復正常。