基隆中元祭主視覺“吉”字圖騰　盼繁榮昌盛

基隆市政府26日公布2024年“鷄籠中元祭”主視覺圖騰，設計以“吉”字為中心。（基隆市政府提供） 中評社基隆7月26日電／基隆市年度祭典“鷄籠中元祭”是台灣歷史最悠久的民俗祭典之一，基隆市政府26日公布2024年“鷄籠中元祭”主視覺圖騰，設計以“吉”字為中心，吉字代表繁榮昌盛，象徵基地昌隆。上方圖案融入擲筊意象，帶有祈求平安的良善美意，下方的蓮花圖案寓意悲天憫人精神。



農曆的七月是台灣人的鬼月，也是台灣傳統文化的重要盛事。鷄籠中元祭起緣於1855年之漳泉械鬥，雙方死傷眾多，後由漳泉地方人士出面調解，械鬥衝突終於平息，取代以字姓輸值主普，超渡普施孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習。今年即將邁入第170年，由張廖簡姓宗親會輪值主普，系列活動於8月上旬盛大展開。



鷄籠中元祭是文化部登錄編號1的台灣無形文化資產，重頭戲是農曆7月14日晚上放水燈遊行。中元祭每年由各宗親會輪流主普，今年邁入第170年，主普宗親會是張廖簡宗親會。今年系列活動從8月3日（農曆6月29日）午夜登場，8月4日（農曆7月1日）下午2點開基老大公廟“開龕門”。



基隆市文化觀光局今天公布中元祭主視覺設計，以“吉”字為中心，象徵基地昌隆。“吉”字代表繁榮昌盛，上方融入了擲筊的意象，有祈求平安良善美意，邊緣微微翹起，有如海洋廣場的黑鳶飛翔。吉字下方的蓮花寓意悲天憫人，傳達博愛普施和包容和平精神。



主視覺中的插畫展示基隆的在地特色，包括中元祭慶典中的水燈、豎燈篙、普度、米雕、主普壇等傳統特色元素。設計色調以深藍色作為背景，搭配暖橘與紅色調，營造出夜間祭典的溫馨與希望氛圍，巧妙結合傳統與現代，使整體設計更具吸引力。



基隆市文化觀光局長江亭玫表示，今年的主視覺由藍本設計顧問公司執行長吳介民監製，吳的媽媽是基隆人，吳的爸爸曾在八斗子台電北火電廠工作，跟基隆有特殊情感連結。希望鷄籠中元祭170主視覺讓人耳目一新，讓人看到主視覺就想到鷄籠中元祭，一代接一代傳承下去。



基隆市文化觀光局配合文化祭活動，推出“平安發摟米”特色文創品，封面就是今年主視覺圖騰，以“Follow Me”諧音命名，寓意平安和祝福隨行，希望民眾來基隆帶走一份平安。