巴干巴萬：日人曾殘殺台灣原民　無法好感

台北市原民會主委巴干‧巴萬接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月29日電（記者 張穎齊）台灣曾遭日本殖民，民進黨政府推動不少日據時期古蹟文化。台北市政府原住民族事務委員會主委、抗日原民英雄莫那‧魯道後人巴干‧巴萬接受中評社專訪表示，政治層面不好去談，但日本曾殘殺過她的族人，她是無法對日本產生好感。“賴政府”對原民文化相關政策是被動的，期盼能有更多照顧，原民要受到更平等的對待。



台灣原住民族共有阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、魯凱族、卑南族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族等16族，逾58萬人，其中逾29萬人遷徙居住於都市地區，占原住民族總人口數近5成左右。台北市原住民人口約1萬7千人，以阿美族、泰雅族較多，多數居住在內湖、文山區。



巴干‧巴萬，台灣原住民賽德克族德克達雅語群，出生於南投縣仁愛鄉，台北大學金融與合作經營學系學士、政治大學民族學系碩士。歷任台北市“原民會”府會聯絡員、主委機要秘書、原民服務員等。2018年接任主委迄今6年。外曾祖父是霧社事件犧牲的抗日英雄莫那‧魯道。



巴干‧巴萬指出，日本人殖民台灣時，把原住民當動物一樣欺負，曾強暴、殺害原民婦女，且不管有沒有丈夫。還要她的族人去砍掉台灣很好的樹木，若讓樹幹受傷，就要被日本警察毒打，控制原民，更沒收原民的槍枝，禁止上山打獵，以致族中耆老聽到日本人，怕到現在都不敢講太多話。



她說，賽德克族是泰雅族分支出來，賽德克族又有11個語群，其中她的德克達雅等6個語群是抗日番，其他5個是親日番，他們1236名抗日番在1930年霧社事件後，被日軍殺到僅剩298人，許多男性都殉職，部分婦女小孩也被餓死或虐殺、輕生，連親日番也殺她族人。而她的外曾祖父因率領抗日，被日軍盯上，更利用莫那‧魯道的女兒當誘餌，逼使莫那‧魯道寧願在深山岩窟內提槍自盡、也不投降，其長子上吊自殺、次子被日軍打死。日本人更喊出要獵抗日番的頭，用價錢去衡量。

