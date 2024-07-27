中評關注：勘災政治學　賴清德急於拉聲量

賴清德上任後首度勘災行程，穿著雨衣、雨鞋並戴上工程帽，全裝備齊全。（照片：府方提供） 中評社台北7月27日電（記者 黃筱筠）凱米颱風肆虐，造成南台灣淹水嚴重，賴清德在颱風過境之後，第一時間就馬上到高雄市美濃區勘災，並且換上雨鞋及雨衣，戴上工程帽全副裝備齊全，加上對應台灣民眾黨籍新竹市長高虹安與中國國民黨顏寬恆涉貪遭判刑的新聞。賴試圖利用勘災畫面與行動拉抬民眾的信任度。



蔡英文2016年上任後一個多月，第一個颱風勘災行程到台東縣綠島、蘭嶼，勘查尼伯特颱風災後重建復原情形，當時主要是風災，蔡英文並未穿上雨鞋、雨衣，還是穿上黑色皮鞋，甚至還由隨扈撐傘。蔡英文最被外界批評是2018年8月當時南部發生強降雨時南部淹水，蔡到嘉義視察時，還先搭乘搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災，當時被民眾嗆聲“下來走”，畫面不斷播放，讓蔡勘災負面形象，受到諸多討論。蔡後來也有穿著雨鞋與時任嘉義縣長張花冠涉水勘災。



這與賴清德上任首度勘災的全副裝備相比，顯然當過市長的賴清德更知道怎麼呈現勘災畫面。賴一早前往高雄勘災，幕僚就以知情人士的方式，先透露讓媒體知道，賴清德勘災的高度，不想噴口水。“賴政府”兵分四路，包括賴清德到高雄市美濃、旗山區，“行政院長”卓榮泰到台南，“行政院副院長”鄭麗君到宜蘭，“國防部長”顧立雄前往屏東佳冬、林邊、東港地區，赴第一線勘查災情。



賴清德選擇到高雄勘災，由卓榮泰到台南勘災，並非由賴到自己大本營台南，多少有點避嫌，不要營造只關心台南之感，而是要塑造成為全民“總統”的形象。高層勘災除了到民進黨執政縣市，也到國民黨執政的宜蘭等地。



高雄市長陳其邁日前在全代會上，運作拉攏湧言會高雄市議員挺英系中常委蘇治芬，賴清德到高雄堪災拋出補助利多，還強調“我們就應陳其邁的要求”，加碼淹水受災戶的補助金額，此舉是否藉機拉攏非賴系的相挺或是修補關係？



賴清德上任後，民眾支持度並沒有蔡英文一開始上任來得高，加上民進黨籍前桃園市長鄭文燦涉貪遭到羈押禁見，重創民進黨形象，連帶影響賴清德聲勢。而民進黨日前全代會黨職改選，更透露民進黨雖然執政，但不是“賴清德說了算”，黨內仍有“非信賴”的聲音。



賴清德趁著颱風來襲之後的勘災政治學，加上昨天又有國民黨“立委”與民眾黨市長因涉貪一審遭到重判的新聞，這一來一往的對比之下，賴清德企圖想要在上台兩個多月，擺脫之前執政負面批評，重新爭取民眾信賴。