破記綠！盧秀燕又要閃飛美國繼續行程

盧秀燕指揮防颱告一段落，宣布接續訪美。（中評社 資料照） 中評社台中7月26日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕22日深夜赴美國西岸訪問，遇颱風撲台，23日緊急返台坐鎮，創下30小時快閃美台紀錄，只在西雅圖停留6小時，26日颱風遠離，盧秀燕宣布，將再啟程赴美與訪團成員會合，接續訪美行程。根據行程安排，有機會趕上僑界午宴。盧秀燕被視為代表藍營角逐2028大選的熱門人選，不惜勞累，美台兩地來回跑，展現強烈企圖心。



盧秀燕原定7月22至31日出訪美國西岸，遇“凱米”颱風撲台，由於颱風預報資料來勢洶洶，盧秀燕宣布緊急返台坐鎮，提前於24日清晨5點飛抵桃園機場，隨即將轉往台中督軍防颱，僅在西雅圖短暫停留6小時。為兼顧外交禮儀，台中市政府在美訪團仍由副市長黃國榮帶隊，照既定訪問行程進行。



盧秀燕先前被問到是否考慮接續訪美行程，均對外稱，一切先以防颱為主，26日上午還在台中市內勘災，晚間幕僚就向媒體發布採訪通知指出，盧市長將接續訪美行程，預計深夜10點在桃園機場受訪。



根據市府提供的行程規劃，盧秀燕飛往美國有機會趕上27日當地僑界舉辦的歡迎午宴，若沒有趕上，可能直接赴聖地牙哥考察會展中心。盧秀燕的幕僚對銜接行程規劃不願透露。



由於盧秀燕訪美被視為角逐國民黨主席或2028大選的起手式，普遍認為，會盡量把握機會與僑界搏感情，且僑界歡迎宴的場面也是展現人氣的重要場合，因此趕在26日晚間出發，銜接27日午宴。盧秀燕此舉也創下台灣行政首長短期內來美台的次數記錄。

