羅廷瑋：盧秀燕訪美和處理風災拿捏恰到好處

台中藍委羅廷瑋接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台中市長盧秀燕22日出訪美西，抵達後因凱米颱風增強、南移，決定搭機返台坐鎮防颱，在颱風過境後，26日晚再度搭機前往美西，被形容為鐵人的奔波行程。對此，國民黨台中市“立委”羅廷瑋向中評社表示，他認為盧在被批評與不被批評之間，已經是拿捏到恰到好處。



羅廷瑋也說，一直以來盧秀燕給外界感覺都是柔性、溫性的，但在很多關鍵事件上，譬如之前的開放美國萊豬，盧當面向時任的美國在台協會處長酈英傑反映，加上這次訪美當機立斷飛回台中坐鎮處理風災，他認為都讓人看到盧秀燕堅韌不拔，為母則強的那種媽媽力量，這對盧在未來有任何想法，都是加分的。



羅廷瑋強調，經他向台中市府瞭解，盧秀燕從美國返回台中，加上26日晚上再度飛往美國的這兩次機票錢，都是盧自費處理，這也可看出盧在處理事情細節上的縝密，就是不想讓有心人可挑毛病的地方。



盧秀燕首度訪美行一波多折，她22日深夜搭機啟程，但因凱米颱風增強、南移，她在西雅圖只停留6小時就隻身搭機返台，投入防災救災工作告一段落後，26日晚再度搭機前往美國繼續行程，預計抵達大洛杉磯地區，後續將拜會聖地牙哥市政府，還有洛杉磯僑界餐敘，考察奧斯卡電影博物館、聖地牙哥會展中心等。



羅廷瑋接受中評社訪問時表示，盧秀燕再次出發美國繼續完成訪問行程，也代表了她對此趟訪問的重視，如果一開始是帶著百分百誠意，這次再度前往，勢必能讓美方感受到她120分的誠意。



羅廷瑋提到，因應颱風來襲，他這幾天都在選區服務，幾乎是從早到深夜一刻沒有放鬆過，更何況是從美國趕回來的盧秀燕要坐鎮應變中心，還要到處訪查受風災較嚴重的地區，大家都沒想到，颱風事宜處理告一段落，盧竟然還要出發美國繼續完成訪問行程，這中間也向外界展現了她過人的體力和意志力。